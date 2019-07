Flat tax e shock fiscale meritano un confronto più serio

Conti pubblici - sull’intesa con la Ue pesa ancora l’incognita Flat tax : Le chance di evitare la procedura d’infrazione si giocano sulla forma e sulla sostanza degli impegni che l’Italia prenderà sui Conti 2020. Il premier Conte e il ministro dell’Economia...

Dall’Ilva ad Atlantia alla Flat tax : i?fronti che?bloccano il Governo : Il leader dei Cinque Stelle Di Maio attacca a testa bassa ArcelorMittal riguardo all’ex Ilva e contemporaneamente continua la sua crociata contro i Benetton e...

Giorgetti : 'No a rinvio procedura d'infrazione Ue - se è mossa anti-Flat tax' : Giancarlo Giorgetti, sottosegretario della Lega, in un'intervista a Sky Tg24 ha spiegato che la procedura d'infrazione non può trasformarsi in un metodo per "contenere" la Flat Tax. Se quindi dovesse essere rinviata a patto che si rimandino anche le riforme volute dal Carroccio, lui afferma che "non ci stanno". Nel frattempo, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria si è detto invece molto ottimista: a suoi dire anche l'Ue stavolta riconoscerà il ...

Conte al G20 : “Non faccio la manovra ora per la Flat tax” : L’ultimo sorriso di Giuseppe Cornte, circondato dalla delegazione italiana, è rivolto all’obiettivo del fotografo. «Sorridete!». Lo scatto e l’applauso liberatorio chiudono la missione al G20 di Osaka. L’auto che lo porterà all’aeroporto arriverà a breve. Il premier si ferma per qualche domanda. L’orologio corre inesorabilmente verso il 2 luglio, q...

Giorgetti : Flat tax si vuole fare o no? : 18.04 "Vogliamo capire se la flat tax e la riforma fiscale si possono fare o no. Se rimandare la procedura di infrazione a settembre è un escamotage per poi portarci in un terreno dove queste riforme non si possono più fare, allora non ci sta bene". Così il sottosegretario alla presidenza Consiglio,Giorgetti "L'importante -ha aggiunto- è evitare la procedura di infrazione chiarendo esattamente qual era il programma di governo senza ...

Giorgetti : rinvio procedura Ue non sia escamotage anti Flat tax : «Noi vogliamo semplicemente capire se le cose che il governo vuole fare, la flat tax e la riforma fiscale si possono fare o no». Se «il rinvio della procedura...

Giorgetti - l'ultimatum a Di Maio : «Flat tax - serve un chiarimento» : Giancarlo Giorgetti lancia un vero e proprio ultimatum a Giuseppe Conte e in particolare a Luigi Di Maio. Questo: «Il rinvio della procedura d'infrazione è come quando a scuola si...

Procedura d’infrazione - Giorgetti : “Rinvio non sia escamotage anti Flat tax. Io commissario Ue? Non succederà” : Giancarlo Giorgetti farà il commissario europeo? “Io non sono interessato e probabilmente non sono adatto a farlo, non succederà”. Usa solo dieci parole il numero due della Lega per escludere ogni suo futuro in Europa. Lo fa ai microfoni di Maria Latella, a L’Intervista di Sky tg 24. Un colloquio durante il quale il sottosegretario si è focalizzato sulla Procedura d’infrazione aperta dalla Commissione Ue nei confronti di ...

CORTE DEI CONTI : 'NO Flat tax IN DEFICIT'/ 'Aumento debito annulla effetti riforma' : La CORTE dei CONTI mette in guardia il governo dal varare una riforma fiscale in deficit: pur senza mai citarla è la FLAT tax a finire nel mirino.

TASSE E POLITICA/ I conti che trasformano la Flat tax in un boomerang : Ieri l'Istat ha segnalato un aumento della pressione fiscale e la Corte dei conti ha avvertito dei rischi di misure come la flat tax

La Corte dei conti boccia la Flat tax : "Gravi gli effetti sul debito" : Una spesa pubblica in aumento nel 2018 che rischia di andare fuori controllo quest’anno, e un indebitamento statale “ai limiti massimi della sostenibilità” che colpirà le generazioni future, per molti decenni. E’ il responso della Corte dei conti nel “Rendiconto generale dello stato per l’esercizio

La Corte dei Conti avverte sulla Flat tax : “A rischio la salute dei conti pubblici” : La flat tax si può fare, ma ci deve essere un processo graduale, altrimenti si rischia di mettere a repentaglio la salute dei conti pubblici. Questo l'avvertimento lanciato dalla Corte dei conti sulla flat tax che, segnalano, non può essere realizzata in deficit. Il rispetto di queste linee guida è fondamentale per far calare il debito pubblico, che altrimenti colpirà fino a 4 generazioni future.

Corte dei Conti avverte sulla Flat tax : "Rischi gravi da un taglio shock delle tasse" : La Corte dei Conti lancia un avvertimento sulla flat tax. Si può fare, ma deve essere graduale, perché un taglio imponente porterebbe “gravi rischi” sulla tenuta dei Conti pubblici. Ma la magistratura contabile solleva perplessità anche sulle tendenze della spesa pubblica. E rimarca la necessità di far calare il debito pubblico, insostenibile per la finanza italiana.Il procuratore generale, Alberto ...

Romania - il regno della Flat tax cerca italiani e compra imprese in Veneto : BUCAREST. Venticinque anni dopo lo sbarco in massa degli imprenditori italiani in Romania, il viaggio non è più di sola andata. C'è chi da Timisoara compra imprese in Italia,...