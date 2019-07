Come combinare un pasticcio in diretta su Instagram e uscirne bene

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) Loraine Blake dopo aver perso i capelli in live su(Schreenshot da) Una ragazza di 18 anni ha perso i capelli durante unalive super colpa di un prodotto troppo aggressivo utilizzato per lisciarli. La disavventura si è però trasformata in un inaspettato successo sui social network, perché la sua reazione e il supporto di alcuni utenti le hanno portato in dote migliaia di follower. Il video dell’incidente, che al momento dellacontava solo 20 spettatori, è diventato virale in un attimo e le persone hanno immediatamente simpatizzato con la reazione genuina della ragazza. https://twitter.com/ajrosesolis/status/1144310993041985536 Loraine Blake, 18enne di New York, ha deciso di applicarsi instreaming un prodotto per lisciare i capelli. “Sono sempre in Live suquando faccio qualcosa di nuovo per i miei capelli” commenta ...

