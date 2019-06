Leucemia | Elisa cerca un altro donatore di midollo osseo L’appello del papà della

ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 giugno 2019)Pardini, cinque anni,un (diper combattere lache l’ha colpita più di due anni fa. Il primo trapianto, compiuto a gennaio del 2018, non ha infatti dato l’esito sperato a causagravitàmalattia, che colpisce un bambino sotto i cinque anni su un milione, enon perfetta compatibilità del precedente. Ora la piccola viene tenuta “in equilibrio” da diverse chemioterapie preparatorie, sperando di trovare al più presto unper l’operazione. Ilè da scovare nella banca dati mondiale dell’Associazione Donatori diche raccoglie tutti coloro – “ad oggi 30 milioni di persone nel mondo”, racconta Fabio Pardini, il padre di– che si sono finora offerti per “tipizzarsi” con gli esami del sangue. Tipizzazione possibile per chi ha tra i 18 e i 35 anni, pesa almeno 50 kg e non ha malattie ...

Gemelletoscane : Si cerca un donatore per Elisa, 5 anni e malata gravissima di leucemia - frankilconte : Si cerca un donatore per Elisa, 5 anni e malata gravissima di leucemia - juanfratomala : RT @FabrizioPintori: Si cerca un donatore per Elisa, 5 anni e malata gravissima di leucemia -