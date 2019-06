Giulia e Manuel si sono lasciati | lei lo annuncia su IG | ' È stato un flop'

Uomini e Donne : Giulia Cavaglià spiega perché è finita con Manuel : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati. Lei: “Ci sto male” La storia d’amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è finita. Si sperava in un loro chiarimento e invece pochi minuti fa, attraverso una serie di Instagram Story, l’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato i motivi dietro la rottura: “Manuel e io non stiamo più insieme per tanti motivi. Ci ho messo l’anima in questo rapporto, ma le ...

Uomini e Donne Oggi Giulia e Manuel si sono lasciati : “È stato un flop” : Uomini e Donne Oggi Giulia e Manuel Galiano si sono lasciati. La Cavaglia annuncia la rottura: “La persona che ho scelto si è rivelata un’altra persona” The end, è finita la love story tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha rotto ufficialmente. Ad annunciarlo è […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Giulia e Manuel si sono lasciati: “È stato un flop” ...

Manuel Galiano smentisce di aver tradito Giulia in un commento IG : 'Non l'ho fatto' : La relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si trova al centro di una vera e propria tempesta mediatica. Il tutto è iniziato da quando l'ex corteggiatore ha deciso di partire per una vacanza a Ibiza con i suoi amici. Secondo alcune testimonianze, durante la vacanza Manuel sarebbe stato beccato a baciare una ragazza di nome Erica. Dopo essere stato criticato duramente da Deianira Marzano, Galiano ha replicato smentendo di nuovo ogni ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati (video) : Con una serie di Instagram Stories, oggi pomeriggio, Giulia Cavaglià ha comunicato a tutti i propri followers che la storia con Manuel Galiano (sua scelta ad 'Uomini e Donne') è ufficialmente terminata.prosegui la letturaGiulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati (video) pubblicato su Gossipblog.it 30 giugno 2019 16:25.

UeD Manuel : Giulia tradita? Le ultime e perentorie dichiarazioni : UeD Manuel Galiano torna a parlare delle accuse di tradimento nei confronti di Giulia Cavaglia: le ultime e perentorie dichiarazioni dell’ex corteggiatore Continua a tenere banco il gossip attorno a Manuel Galiano e Giulia Cavaglia, protagonisti dell’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni l’ex corteggiatore è stato accusato di aver […] L'articolo UeD Manuel: Giulia tradita? Le ultime e ...

Giulia Cavaglià conferma : 'Io e Manuel non stiamo più insieme - si è rivelato un flop' : La storia d'amore tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, è ufficialmente finita: a confermare il gossip che circolava in rete da qualche giorno, è stata l'ex tronista di Uomini e Donne in alcuni video che ha postato su Instagram. Nel primo pomeriggio di domenica 30 giugno, dunque, la torinese ha informato i fan che il suo ormai ex fidanzato è stato una grande delusione per lei: secondo il racconto fatto dalla ragazza, il comportamento del ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati - l’ex tronista : “Lui non era ciò che immaginavo” : È finita tra breve relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, sua scelta a Uomini e Donne. È stata la ex tronista a ufficializzare via Instagram la fine della loro relazione. Parole amare quelle di Giulia che parla di una profonda delusione: “Le mie aspettative si sono rivelate un flop, così come la persona che avevo accanto”.Continua a leggere

Uomini e donne - Manuel mette un like al post contro Giulia : 'È uscita da vittima' : Il gossip di Uomini e donne continua a concentrarsi sulle evoluzioni della relazione tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Negli ultimi giorni sono stati disseminati vari indizi relativi ad un possibile tradimento dell'ex corteggiatore che durante le vacanze ad Ibiza avrebbe baciato un'altra ragazza. Tale tesi è stata prontamente smentita dal diretto interessato, suffragato anche dal fatto che il video in questione non mostrava chiaramente il ...

U&D - Lorenzo scherza su Manuel e Giulia : 'È più pericolosa Ibiza di Temptation Island' : La notizia sul tradimento che si dice abbia subito Giulia Cavaglià, è sulla bocca di tutti: da quando sui social network ha iniziato a circolare il video nel quale si vedrebbe Manuel Galiano baciare un'altra ragazza a Ibiza, in tanti si sono esposti per dire la loro opinione a riguardo. Lorenzo Riccardi, vecchia conoscenza della tronista torinese, ieri ha usato Instagram per commentare in modo ironico quanto è successo: il pugliese, infatti, ha ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano hanno chiarito? Spunta l’indizio : Giulia Cavaglià ha perdonato Manuel Galiano dopo il presunto tradimento? Il gossip nasce e cresce negli ambienti pruriginosi e il ‘dopo Uomini e Donne’ è un ambiente dove viene alimentato senza sosta. Dopo la fine della storia tra Angela Nasti e Alessio Campoli è arrivato il momento di Manuel Galiano e Giulia Cavaglià. I due sembravano felici e innamorati fino a quando il mormorio non si è fatto più insistente: Manuel ha tradito ...

Giulia e Manuel - lui mette like alle critiche contro la fidanzata? “Vergognati” : News Uomini e Donne, Manuel Galiano ha messo dei like contro Giulia Cavaglia? Manuel e Giulia si sono davvero lasciati o continuano a stare insieme? L’ex corteggiatore si è difeso dalle ultime accuse contro di lui: ci sono persone pronte a scommettere che il ragazzo, durante una serata a Ibiza, avrebbe baciato una ragazza. Lui […] L'articolo Giulia e Manuel, lui mette like alle critiche contro la fidanzata? “Vergognati” ...

Uomini e Donne - «Manuel Galiano ha tradito Giulia Cavaglià. Ho la certezza» : la testimonianza di un'ex concorrente di Temptation Island : Giulia Cavaglià ammette di essere confusa dopo la notizia del tradimento di Manuel Galiano. A raccontare come stanno le cose è un'ex protagonista di Temtation Island, Giada...

Uomini e Donne... la tronista Giulia parla del tradimento! E Manuel piange : Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di dire la sua sui social dopo aver sentito parlare a lungo del tradimento di Manuel Galiano nei suoi confronti. I due ragazzi sono usciti insieme dalla trasmissione appena un mese fa, eppure pare ci siano già alcuni problemi da risolvere. Nelle scorse ore, infatti, si è vociferato a lungo del presunto tradimento dell’ex corteggiatore. Nonostante Giulia e Manuel sembrassero molto ...

Manuel Galiano - Giada Giovinelli sul presunto tradimento : "Ha tradito Giulia - è una brutta persona e povera dentro" : Manuel Galiano: tradimento sì o tradimento no? È il dubbio che sta attanagliando il pubblico che segue le vicende dei protagonisti di Uomini e Donne e di Temptation Island, i due show targati Maria De Filippi che si alternano durante la stagione televisiva di Canale 5. L'ex-corteggiatore, fidanzato della tronista Giulia Cavaglià, sarebbe stato pizzicato da qualche spettatore mentre se la stava spassando con un'altra ragazza nella sua ultime ...