Venezia | bimba dimenticata nello scuolabus | ritrovata in lacrime

ilgiornale

(Di sabato 29 giugno 2019) Luca Sablone Per la piccola si temeva il peggio: è statadopo due ore. La mamma si sfoga: "Ognuno si prenderà le sue responsabilità e pagherà le conseguenze" Attimi di paura a Scorzè, comune di, dove unadi tre anni è statadallo staff all'interno di uno: è avvenuto giovedì 27 giugno, quando la città ha registrato uno dei picchi di temperatura più alti. La piccola è statadopo circa due ore nel deposito della zona industriale. "Era molto spaventata, ma per fortuna non siamo stati costretti a portarla all’ospedale. Mi è spiaciuto perché nessuno, tra autista e sorvegliante, si è scusato per quanto accaduto: adesso ognuno si prenderà le sue responsabilità e pagherà le conseguenze. Le mamme si fidano di queste persone e, alla fine, si scopre come non sappiano fare il loro lavoro", fa sapere la mamma a La Nuova die ...

Corriere : Bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus per due ore sotto il sole - avv_procopio : RT @Corriere: Bimba di tre anni dimenticata sullo scuolabus per due ore sotto il sole - bombolalli : RT @PediatriaOggi: Venezia, bimba di 3 anni dimenticata nello scuolabus: ritrovata in lacrime nel deposito La piccola è stata ritrovata dop… -