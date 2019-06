Sonia Lorenzini su nozze | figli e Temptation Island | “Mai dire mai”

Sonia Lorenzini - Federico Piccinato : matrimonio e figli nel futuro della coppia? : Prosegue, a gonfie vele, la relazione tra Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in una lunga intervista al settimanale 'Vero', in edicola questa settimana, ha confessato i sogni di coppia che, nei prossimi anni, potrebbero concretizzarsi. Tra questi, il matrimonio: Chiaramente un giorno vorrei sposarmi, però, per il momento pensiamo a viverci del presente. Noi donne siamo sempre più propense quando si parla ...

Giulia De Lellis fa uno scivolone sul Met Gala e incontra ad una sfilata Sonia Lorenzini : Ennesimo scivolone sui social network per Giulia De Lellis: la ragazza ha deciso di commentare i look dei personaggi presenti al Met Gala, ma forse prima non si è informata su quale fosse il tema di quest'anno. L'influencer, infatti, ha bocciato gli outfits più stravaganti, mentre ha premiato quelli più eleganti che sono passati sul red carpet. Nella giornata di ieri, inoltre, la 23enne ha partecipato alla sfilata di Tezenis a Verona e lì si è ...