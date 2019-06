Mondiali donne, azzurre eliminate (0-2)

Finisce nei quarti l'avventura mondiale delle: a Valenciennes,va in semifinale l'Olanda,vittoriosa 2-0.Mercoledì affronterà Germania o Svezia. Nel primo tempo ritmi blandi, complice l'orario infelice per il gran caldo. Le migliori occasioni sonocon Bergamaschi (17', non controlla bene su sponda Bonansea);al 36' Giacinti a lato di sinistro da buona posizione. Olanda in cattedra nella ripresa.Occasioni per Miedema e Martens,poi anche una traversa di Van de Donk (58').Poi i gol:a segno Miedema (70') e Van der Dragt (80')(Di sabato 29 giugno 2019)