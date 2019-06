I gemelli sono tornati Brenda e Brandon di Beverly Hills si riabbracciano

huffingtonpost

(Di sabato 29 giugno 2019) “Proprio così, i”,Walsh di “90210″ danno il lieto annuncio su Instagram. Shannen Doherty e Jason Priestley, attori della serie culto,apparsi sorridenti in uno scatto diffuso sul noto social network, mentre i fan attendono la messa in onda del revival.La prima puntata della nuova serie di “90210” verrà trasmessa il prossimo 7 agosto negli Usa dalla Fox. Nel revival figureranno gli altri attori che hanno allietato milioni di telespettatori negli anni Novanta: Jennie Garth, Tori Spelling, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris.Si farà però sentire la mancanza di Luke Perry, attore che interpretava Dylan prematuramente scomparso a soli 52 anni lo scorso marzo, a causa di un ictus. Visualizza questo post su InstagramAnd just like that, the ...

