Conte | la procedura d' infrazione va evitata

Conte al G20 : "Procedura d'infrazione va evitata subito e senza indugio" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del G20 di Osaka, in Giappone. Il premier ha ribadito che la procedura di infrazione per debito eccessivo "va evitata subito e senza ulteriore indugio", smentendo le indiscrezioni di un possibile rinvio da parte dell’UE. "Abbiamo fatto il nostro siamo sereni, confidiamo che vada tutto bene", ha ribadito tornando sul confronto dei giorni scorsi con le ...

Procedura - Conte tratta con i leader Ue al G20 : vede Merkel e Juncker. “Confido di evitarla. Nessun rinvio a ottobre” : Brevi colloqui, prima con la cancelliera tedesca Angela Merkel, poi con il presidente della commissione europea Jean-Claude Juncker. Il premier Giuseppe Conte in Giappone per il G20 di Osaka prosegue la sua negoziazione per evitare all’Italia la Procedura d’infrazione per debito eccessivo. L’argomento è stato trattato anche nei vari bilaterali durante il pre-summit dei leader europei nella mattinata ...

L’Italia fatica a stoppare procedura di infrazione - asse Conte-Tria. Tensioni nel governo su Flat tax : Nel difficile incastro sulle nomine dei vertici Ue, l'Italia prova ad inserirsi per portare a casa lo stop alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. "Sono due partite distinte", tiene a chiarire il premier, ma al di la' delle dichiarazioni ufficiali della Merkel ("con Conte non abbiamo parlato di questo", ha spiegato la Cancelliera al termine del Consiglio europeo) Roma e' pronta ad appoggiare le differenti richieste franco-tedesche ...

Ue - Conte : “Su procedura negoziato molto complesso e difficile. Mai pensato ci fosse strada spianata” : Quello sulla procedura “è un negoziato molto complesso e difficile, non ho mai pensato che ci fosse una strada spianata, anzi mi sono anche meravigliato che a fine anno c’era una particolare sensibilità da parte della pubblica opinione, oggi sembra esserci una valutazione di strada spianata”. Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. “L’obiettivo è di condurre in ...

Conte sulla procedura : "Situazione difficile" : Il Premier Conte ieri notte, al rientro in hotel al termine del Consiglio Europeo nel quale si è discusso - senza trovare un'intesa - delle nomine della prossima Commissione, non è riuscito a nascondere una certa preoccupazione parlando della procedura d'infrazione che rischia il nostro Paese. Evitare la procedura per deficit eccessivo "è molto difficile" ha ammesso il Premier, che ha assicurato che verranno fatti "tutti gli sforzi ...