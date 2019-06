Procedura Ue | rinvio a ottobre In autunno giudizio su Salvinomics

Procedura Ue - rinvio a ottobre In autunno giudizio sulla Salvinomics : Un rinvio al 10 ottobre . Un congelamento della Procedura d’infrazione che arriverà sul tavolo dell’Ecofin (chiamato ad esprimersi secondo le regole europee sulle proposte della Commissione) previsto all’inizio dell’ autunno chiamato a verificare che gli impegni per il 2020 rispettino il Patto di stabilità. Ovvero deficit e debito in calo Segui su affaritaliani.it

Per l'Italia 6 anni di Procedura per debito : ma c'è l'ipotesi rinvio : Sei anni di percorso obbligato per la riduzione del debito. Tanto potrebbe durare la procedura per deficit legata al debito eccessivo verso l’Italia se la Commissione europea deciderà di confermarla la prossima settimana e dunque di raccomandarla all’Ecofin, il consiglio dei ministri economici dell’Ue che la aprirebbe formalmente il 9 luglio. Sei anni: questo il piano dei commissari a Palazzo Berlaymont. Il punto ...