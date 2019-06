Milano In mostra i capolavori della Tate gallery di Londra

Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - Giuseppe Sala : “La dimostrazione che un progetto ben fatto può vincere” : Non lo si era mai visto così il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il primo cittadino meneghino, sempre piuttosto misurato nelle sue esternazioni, oggi si è lasciato andare ma le motivazioni sono ben comprensibili. Losanna ha i tratti del Bel Paese perchè la votazione per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali 2026 ha sorriso a Milano-Cortina. Stoccolma è stata sconfitta e, in un certo qual senso, è una rivincita anche calcistica pensando ...

"Autismo in Blue-Jeans" - la mostra a Milano. FOTO : "Autismo in Blue-Jeans", la mostra a Milano. FOTO Una serie di pantaloni cerati, decorati a mano dai ragazzi autistici del Laboratorio artistico Facciavista, è stata esposta davanti all'hotel Four Points by Sheraton. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

'Cracker Art' - la mostra di Giuliano Grittini sulla cultura pop a Milano fino al 20 giugno : Il 30 Maggio si è svolta l' inaugurazione della mostra "Cracker Art. La cultura pop tra mito e bellezza" di Giuliano Grittini presso Deodato Arte a via Cuneo, 5 a Milano. La mostra sarà aperta la pubblico fino al 20 giugno e sarà l'occasione per conoscere più da vicino un artista innovativo come Giuliano Grittini, e per cominciare a comprendere la tecnica artistica da lui ideata, vale a dire la Cracker Art....Continua a leggere

Salvini a Milano mostra il volto rassicurante del sovranismo europeo : "Estremisti del buonsenso". Matteo Salvini ricorre a un ossimoro per descrivere la piazza di Milano, dove, per la prima volta, è riuscito a raccogliere i 'sovranisti' europei. Siamo la piazza del "sorriso" e della "speranza", ha sostenuto il segretario leghista, "non dell'ultradestra", qui "non ci sono razzisti o fascisti. Gli estremisti sono quelli che hanno rovinato l'Europa per vent'anni nel nome della povertà e della precarietà", ovvero ...

Fragile e bella : la Terra si mostra a Milano : La Terra vista dallo spazio è protagonista a Milano in una settimana dedicata alle nuove tecnologie satellitari e al monitoraggio ambientale. Al Museo della scienza di Milano ha preso il via la mostra Fragility and Beauty, esposizione a cura di Viviana Panaccia promossa dall’Agenzia spaziale europea in collaborazione con l’Agenzia spaziale italiana. La mostra – spiega Global Science – pone l’accento sul tema dei cambiamenti climatici ...

La scienza incontra l’arte : inaugurata la mostra “Fragility and Beauty” a Milano : L’inaugurazione della nuova mostra ‘Fragility and Beauty – taking the pulse of our planet from space‘, si è svolta mercoledì 15 maggio a Milano. L’esibizione permanente si può visitare presso il Museo Nazionale di scienza e Tecnologia, il più grande in Italia per scienza e tecnologia. Con oltre 500.000 visitatori l’anno, il museo ospita la più grande collezione di modelli di macchine basati sui disegni di Leonardo ...

Da oggetto a soggetto : l’arte femminista in mostra a Milano : La stagione gloriosa del femminismo italiano raccontata da più di cento artiste: i loro lavori raccontano la messa in discussione e la reinvenzione continua del linguaggio. Leggi

L’inchiesta di Milano dimostra che il centrodestra va rifondato : Lasciamo perdere gli aspetti penali che, anche a garanzia degli imputati, andranno stabiliti nelle sedi opportune, senza indulgere in processi a mezzo stampa (come spesso è capitato nella storia d’Italia degli ultimi decenni).Guardiamo invece alla dimensione politica di quanto sta accadendo in Lombardia, cioè la regione più importante d’Italia che vede, ancora una volta, diversi esponenti di centrodestra (e in ...

Milano. Al Palazzo dell’Aeronautica la mostra Da Leonardo allo spazio : Nell’ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci il Comune di Milano ha lanciato un

Mostra Leonardo Da Vinci a Milano sul volo : orari e dove si trova : Mostra Leonardo Da Vinci a Milano sul volo: orari e dove si trova Dal 3 al 30 maggio 2019 al Palazzo dell’Aeronautica, in Piazza Ermete Novelli, 1, dalle 10 alle 18, sarà ospitata la Mostra su Leonardo Da Vinci “Da Leonardo allo spazio“. La Mostra a ingresso gratuito, omaggia il genio rinascimentale a 500 anni dalla sua morte. La Mostra del Palazzo dell’Aeronautica è dedicata a Leonardo Da Vinci e il tema del volo: ...