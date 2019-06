L’Italia femminile vuole la semifinale | sfida all’Olanda su Sky e Rai

Basket femminile - Europei 2019 : L’Italia vince la battaglia con la Turchia al debutto! Show di Giorgia Sottana nel finale : Successo importantissimo per la Nazionale italiana all’esordio nell’EuroBasket 2019. La formazione guidata da Marco Crespi ha superato la Turchia con il punteggio di 57-54 al termine di una vera e propria battaglia che ha visto protagoniste le difese e nella quale le azzurre hanno saputo rimanere a contatto piazzando poi lo strappo decisivo nella seconda parte dell’ultimo quarto. Il titolo di MVP è senza dubbio di Giorgia ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : L’Italia chiude al terzo posto - battuto il Sudafrica 3-1 : Il pronto riscatto è arrivato. Dopo la partita da dimenticare di ieri, con la cocente delusione per la sconfitta con il Canada in semifinale (addirittura 7-0 per le nordamericane), si rialza la Nazionale femminile di Hockey su prato nelle Series Finals di Valencia. Le azzurre sono scese in campo oggi per la finalina terzo e quarto posto, aggiudicandosela per 3-1 contro il Sudafrica. Da ricordare che nel girone le africane avevano sconfitto ...

L’Italia femminile si affida a Valentina Giacinti : “è sempre bello fare gol ma al Mondiale…” : Si avvicina sempre di più la gara dei quarti di finale del Mondiale femminile tra Italia e Olanda, si candida ad essere sempre più protagonista Valentina Giacinti, pronta a trascinare le azzurre. “fare gol e’ sempre bello – le sue parole in conferenza stampa – farlo al Mondiale e’ stato qualcosa di incredibile. Quando ho visto quella palla li’ mi sono detta: ‘La devo buttare dentro’. ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Europei 2019 : i convocati delL’Italia maschile e femminile tra conferme e novità : Sono state diramate dal Settore Agonistico della FIP le convocazioni per le Qualificazioni agli Europei di Basket 3×3, che le nostre due Nazionali giocheranno il 29 e 30 giugno a Riga, in Lettonia (altri due tornei si giocano a Costanza, in Romania, e a Kiev, in Ucraina). Questi i nominativi per le due selezioni, con la maschile allenata da Luciano Nunzi e quella femminile da Angela Adamoli: UOMINI Aristide Landi Tommaso Laquintana Stefano ...

Mondiale femminile - Olanda favorita contro L’Italia anche per la Better : La vittoria sulla Cina ha permesso alle azzurre di approdare ai quarti di finale del Mondiale femminile in Francia. Sabato alle ore 15, allo “Stadio du Hainaut” di Valenciennes, le ragazze del ct Milena Bertolini avranno di fronte l’Olanda, favorita dalle quote Better. L’Italia sogna l’impresa, approdare per la prima volta alla semifinale di un Mondiale femminile. Inoltre, un successo sulle ...

Mondiale femminile - tutto sul prossimo avversario delL’Italia : l’Olanda - pregi e difetti : Percorso strepitoso dell’Italia al Mondiale femminile, le ragazze azzurre dopo la vittoria agli ottavi di finale contro la Cina hanno staccato il pass per i quarti di finale della competizione, un risultato che può essere considerato già incredibile ed inimmaginabile all’inizio del cammino. Merito di una squadra che si è compattata ma che ha dimostrato anche importanti qualità dal punto di vista tecnico e caratteriale, il match ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Olanda ai raggi X. Le campionesse d’Europa incutono rispetto - ma L’Italia non ha paura : Il 29 giugno, alle ore 15.00, la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini, dopo aver emozionato tutti e conquistato il primo successo in una partita ad eliminazione diretta di un Mondiale, vuol continuare a stupire. Sconfitta la Cina 2-0, con le reti di Valentina Giacinti e di Aurora Galli, è la volta dell’Olanda campionessa d’Europa in carica. La selezione tulipana si è imposta, infatti, 2-1 grazie ad una doppietta ...

Mondiale Femminile - l’analisi dei bookies : Olanda favorita contro L’Italia : Continua la favola italiana al Mondiale Femminile. Le azzurre, dopo il successo per 2-0 contro la Cina di ieri, sono volate agli ottavi di finale, in cui ad attenderle c’è l’Olanda. Aumentano chiaramente le difficoltà andando avanti nella competizione e sempre più complesse ed ostiche sono le avversarie che Bonansea e compagne si troveranno di fronte. Tra queste, secondo gli analisti, le ‘orange’ sono favorite ...

L’Italia femminile vince anche su Sky : 4 - 9% di share : Il percorso dell’Italia femminile ai Mondiali di calcio attualmente in corso in Francia e che si concluderanno con la finale in programma il prossimo 7 luglio prosegue in modo sempre più convincente. Non solo per i risultati ottenuti sul campo (sabato le ragazze di Milena Bartolini affronteranno l’Olanda agli ottavi di finale), ma anche in […] L'articolo L’Italia femminile vince anche su Sky: 4,9% di share è stato ...

EuroBasket Women 2019 – L’obiettivo delL’Italia ed il professionismo nel basket femminile - Petrucci amette : “servono le risorse giuste” : Petrucci crede nel gruppo azzurro: le parole del presidente FIP alla vigilia dell’esordio dell’Italia femminile all’Eurobasket Women 2019 E’ tutto pronto per l’esordio delle azzurre della pallacanestro all’Eurobasket Women 2019: l’Italia di coach Crespi scenderà in campo domani pomeriggio, alle 18.30, contro la Turchia. Zandalasini e compagne vogliono far bene sin dall’inizio, dopo la ...

Oltre 4 - 5 milioni di spettatori per L’Italia femminile in tv : Ancora ottimi risultati in termini di ascolti per l’Italia femminile durante i Mondiali in Francia: il successo contro la Cina è valso l’accesso ai quarti e il record per quanto riguarda lo share. Nel dettaglio, la sfida in onda alle 18.00 su Rai 1 ha conquistato 3,963 milioni di spettatori ed il 30,8% di share su […] L'articolo Oltre 4,5 milioni di spettatori per l’Italia femminile in tv è stato realizzato da Calcio e ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le convocate delL’Italia per la Final Six. Torna Paola Egonu - presente Folie : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la Final Six della Nations League 2019 che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre sono state inserite nella Pool A insieme a Cina e Turchia, le prime due classificate accederanno alle semiFinali dove incroceranno le migliori due compagini provenienti dall’altro raggruppamento (USA, Brasile, Polonia). Le vicecampionesse ...

Mondiali calcio femminile - boom di ascolti per L’Italia! 4 milioni di spettatori e oltre il 30% di share per la vittoria sulla Cina : boom di ascolti per la Nazionale Italiana ai Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre continuano a emozionare il grande pubblico e ormai hanno fatto innamorare un Paese intero che ora sta sognando a occhi aperti con le ragazze di Milena Bertolini. Ieri l’Italia ha sconfitto la Cina per 2-0 qualificandosi ai quarti di finale della rassegna iridata, l’incontro è stato trasmesso in diretta tv su Rai Uno e ha ottenuto un ascolto ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : L’Italia conquista i quarti di finale e il pubblico. Tutti sul carro delle vincitrici : La Nazionale italiana di Calcio femminile fa la storia. A Montpellier (Francia) si è assistito a qualcosa di mai visto. Due anni fa, di questi tempi, ci si leccava le ferite per un Europeo con tante criticità ed ora si è tra le prime otto squadre del mondo. Le protagoniste di questa impresa sono diverse e tutte con la loro importanza. In primis, giusto partire dal CT Milena Bertolini, riferimento di questa compagine, che con le sue scelte ha ...