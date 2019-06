Il cielo di luglio è una meraviglia | eclissi lunare | super Saturno e pioggia di meteore

Ciclo Pride su cielo con tre appuntamenti ogni lunedì dal 24 giugno all’8 luglio : Ciclo Pride su Cielo ogni lunedì per tre serate dal 24 giugnoTra Stonewall a Venus tra prime tv e non soloArrivano su Cielo tre appuntamenti dedicati ai diritti e all’amore, arriva il Ciclo Pride da lunedì 24 giugno per tre serate al canale 26 del digitale 126 di Sky e 19 di TivùSat.Il Ciclo Pride sarà in onda dal 24 giugno all’8 luglio ogni lunedì dalle 21:15, tre appuntamenti per raccontare le diverse sfumature della comunità queer ...