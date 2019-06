Giorgetti prende quota

huffingtonpost

(Di venerdì 28 giugno 2019)la candidatura di Giancarloin Europa. Un doppio endorsement di peso per il sottosegretario leghista arriva da Antonio Tajani e dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia mentre a Bruxelles sono in corso frenetiche trattative proprio sulle nomine ai vertici delle istituzioni Ue.“è certamente una persona di qualità, che conosce bene le lingue, cosa rara tra i politici italiani...”. Antonio Tajani, numero due di Forza Italia e presidente del Parlamento Ue, vede bene il leghista Giancarlocome commissario europeo, espressione del governo gialloverde. Tajani rivendica per l’Italia un ‘portafoglio’ di peso e spiega all’agenzia di stampa Adnkronos: “L’importante è che l’Italia nella trattativa ottenga un ‘portafoglio’ che permetta al nostro Paese di dare ...

