Sulla dipendenza da Candy Crush sta indagando una commissione parlamentare

(Di giovedì 27 giugno 2019) Nessun problema didaCrash, a difendere la sua creatura di fronte ad una appositaistituita dal governo inglese per indagare tecnologie troppo coinvolgenti, Alex Dale, dirigente della King, la casa che realizza il famosissimo videogame per smartphone. Laè stata messa in allarme da alcuni dati, come quello pubblicato dal sito specializzato venturebeat.com che parla di 4,2 milioni di euro al giorno che gli utenti hanno speso (investito) suCrash solo nel 2018. "Su 270 milioni di giocatori – spiega Dale - abbiamo solo due o tre contatti al mese da persone preoccupate di aver speso troppi soldi o tempo per il gioco". In realtà secondo i dati raccolti dalla stessa King sui 270 milioni di utenti che hanno scaricato il gioco solo il 3,4% (comunque circa 92 milioni) arriva a giocare 3-4 ore al giorno, una percentuale ancora più bassa, lo ...

