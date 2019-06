Sono felice | ma ho bisogno di aiuto | il messaggio di Elisa nel giorno del suo

Simona Ventura e gli auguri a Giovanni Terzi : "Da quando ci sei tu Sono felice. Ti amo" : Un compleanno sicuramente da ricordare quello che vede Giovanni Terzi, giornalista ed attuale compagno di Simona Ventura compiere proprio oggi, mercoledì 26 giugno,55 anni.Terzi, fidanzato con Simona Ventura da inizio anno, ha ricevuto gli auguri 'social' - con tanto di dedica super romantica e speciale - non solo da Super Simo, ma anche dalla 'cognata' Sara Ventura.prosegui la letturaSimona Ventura e gli auguri a Giovanni Terzi: "Da quando ...

NBA – Chris Paul mette a tacere le voci di mercato : “Sono felice ai Rockets - mai chiesto una trade” : Chris Paul si toglie dal mercato e zittisce le voci sul suo malcontento ai Rockets: CP3 si dice felice di restare a Houston Nei giorni scorsi, una fonte interna ai Rockets, aveva spifferato alcuni dissapori fra Chris Paul e James Harden. Il prima sarebbe stanco del gioco del ‘Barba’, spesso unica opzione offensiva della squadra, accentratore di ogni azione, finalizzatore di ogni possesso. Fra i due sarebbe nata più di una ...

Corbo : “Davvero pensate ADL che spende 40 mln per far felice Ancelotti? Sono 3 i motivi dietro tanta determinazione” : Corbo: “Davvero pensate ADL che spende 40 mln per far felice Ancelotti? Sono 3 i motivi dietro tanta determinazione” Antonio Corbo sottolinea e commenta la determinazione di ADL nel suo editoriale per Repubblica ‘Il Graffio’. “Alla svolta dei quindici anni, il calcio riscopre Aurelio De Laurentiis. Non è più l’ansioso presidente seduto accanto a Pierpaolo Marino, preoccupato di imparare tutto e subito, ...

UeD Alessio Campoli in confidenza : “In realtà non Sono felice” : UeD Alessio Campoli a ruota libera dopo la rottura con Angela Nasti. L’ex corteggiatore si confessa: “In realtà non sono felice” Negli ultimi giorni, il gossip che ruota attorno al programma di Uomini e Donne è stato particolarmente in fermento. Ad accenderlo la fine della love story lampo tra l’ex tronista Angela Nasti e l’ex […] L'articolo UeD Alessio Campoli in confidenza: “In realtà non sono ...

Marco Giampaolo : “Sono felice e motivato - al Milan cultura del bel gioco” : La nuova stagione del campionato di calcio è alle porte, il Milan si ritroverà a Milanello l’8 luglio per poi partire una importante tournèe americana. Le partite saranno trasmesse in diretta da SportItalia con telecronaca di Carlo Pellegatti. Ai microfoni di Milan Tv ha parlato Marco Giampaolo, che prende in eredità da Rino Gattuso un Milan che ancora non sa se dovrà affacciarsi in Europa League. Se c’è ancora incertezza per la ...

VIDEO/ Sassari Venezia - 87-77 - : highlights - Pozzecco in lacrime 'Sono un uomo felice' : VIDEO Sassari Venezia, risultato finale 87-77,: highlights della partita, attesa gara 6 delle finali play off scudetto della Serie A1 di basket.

Elodie smentisce i rumor : "Sono felicemente single" : Sono durate quanto un gatto in tangenziale le voci di una presunta storia d'amore tra Mario Balotelli ed Elodie. Dopo l'immediata smentita dell'ex calciatore della Nazionale, è infatti arrivata anche la conferma della cantante, ex Amici, intervistata da IoDonna. Sono felicemente e serenamente single. Sto bene anche da sola, non ho fretta. Nella mia vita ci sono il lavoro, al primo posto, e gli amici, con i quali spesso collaboro anche a ...

Bianca Atzei e Stefano Corti in love : "Sono felice - sto bene" : Prosegue, a gonfie vele, l'amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti. L'inviato de 'Le Iene' e la cantante non si nascondono più, certi, di un sentimento destinato a durare anche dopo la stagione estiva. Dopo le foto mano nella mano, in giro per Milano, la coppia si è regalata un weekend di passione in Sardegna (come testimoniano gli scatti del settimanale Chi, in edicola questa settimana), per allentare la tensione dai rispettivi impegni ...

Bianca Atzei innamorata di Stefano Corti : «I miei occhi sono luminosi - Sono felice e sto bene» : Un momento di grande felicità per Bianca Atzei. La cantante ed ex partecipante all?Isola dei Famosi dopo l?improvvisa fine della sua relazione con Max Biaggi, per cui ha sofferto...

Grande Fratello 16 - Martina Nasoni ringrazia : "Sono strafelice" : "Sono strafelice, grazie a tutti!". Con queste poche ma efficaci parole Martina Nasoni ha ringraziato il pubblico per il suo trionfo nella sedicesima edizione del Grande Fratello, per il secondo anno consecutivo condotto da Barbara d'Urso.La vincitrice del padre di tutti i reality ha fatto la foto di rito con la conduttrice, che ieri ha esordito nella finale con un travestimento in stile Freddie Mercury, indimenticato frontman dei Queen. La ...

Grande Fratello 16 - le prime parole della vincitrice Martina : 'Sono strafelice' : A poche ore dalla proclamazione, la vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni ha trovato il tempo di ringraziare i telespettatori che hanno votato per lei, permettendole di arrivare alla vittoria finale ed aggiudicarsi il premio da 100 mila euro. Con un selfie su Instagram, la ‘ragazza con il cuore di latta’ ha espresso tutta la sua felicità per un risultato insperato e che l’ha vista battere al televoto finale Enrico Contarin. Terzo ...

Fabio Aru : “Sto bene e Sono felice”. Obiettivo Vuelta per il sardo : Fabio Aru può finalmente tornare a sorridere. Il corridore della UAE Emirates è rientrato in gara al GP Lugano 2019 ad oltre due mesi di distanza dall’operazione all’arteria iliaca, causa individuata del rendimento decisamente al di sotto delle aspettative nelle ultime stagioni. La prestazione del 28enne sardo è stata sicuramente soddisfacente: al di là del 22° posto finale, tanto lavoro per la squadra e un ruolo fondamentale nel ...

Grecia-Italia - Sirigu : “Importante non subire gol - Sono felice” : Le dichiarazioni di Salvatore Sirigu, portiere dell’Italia, ai microfoni della Rai, al termine della sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020: “Fortunatamente siamo riusciti a non subire gol, sono felice di aver raggiunto il record di Donnarumma, che nella Nations League ha figurato più che bene”. Sulla sua prestazione, il portiere azzurro dice: “Il portiere nel calcio moderno deve cercare ...

Il Napoli annuncia Di Lorenzo “Sono molto felice di questa nuova avventura” : “Benvenuto a Napoli Giovanni!” Ha ufficializzato così, Aurelio De Laurentiis l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo. Il presidente ha dato il benvenuto al difensore che viene dall’Empoli sul suo profilo Twitter. L’accordo era stato già chiuso poco dopo la fine del campionato e il terzino aveva già fatto le visite mediche a Villa Stuart a fine maggio. molto soddisfatto Di Lorenzo. Queste le sue prime parole in ...