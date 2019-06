Nokia aggiorna ben 13 smartphone in un sol colpo | patch per tutti e Android 9 Pie per

tuttoandroid

(Di giovedì 27 giugno 2019) Un rollout quasi senza precedenti, quello disposto danelle scorse ore. Glidell'azienda destinatari di unmento sono ben tredici L'articoloben 13in un solper9 Pie per2.2 proviene da Tutto

HDblog : RT @HDblog: Nokia 1, il piccolo smartphone entry-level si aggiorna ad Android 9 Pie - Noovyis : Un nuovo post (Nokia 1 si aggiorna ad Android 9 Pie: passo in avanti per l’entry level) è stato pubblicato su Playh… - Gizblogit : #Nokia 1 si aggiorna ad Android 9 Pie: passo in avanti per l'entry level #Nokia1 -