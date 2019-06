Tim Cook | «La mancanza di privacy è la minaccia più devastante per la società e per la

vanityfair

(Di mercoledì 26 giugno 2019) «Sono un gay cresciuto in Alabama, nel Sud degli Stati Uniti, un luogo dove la diversità è vista come un male, come una malattia. Negli anni Sessanta ho assistito al razzismo, ho visto bruciare le croci dal Ku Klux Klan. Ho vissuto sulla mia pelle che cosa significa essere trattati senza rispetto, senza dignità. Quella consapevolezza, quel dolore ti costringono a sognare un mondo dove rispetto e dignità siano alla portata di tutti… Oggi è la cosa più importante di tutte: esporsi, battersi in prima linea, come persona e come azienda, per il progresso, per i valori. Ancora una volta, la lezione di Apple, l’insegnamento di Steve Jobs sono sempre gli stessi: pensa a come cambiare il mondo, non a come vendere prodotti». Non era mai successo che Tim, amministratore delegato di Apple, invitasse un giornalista italiano a far visita nella futuristica nuova sede di Cupertino, in ...

AndreaLompio53 : RT @senticp: Dal richiamo alla necessità di una maggior empatia umana all'esortazione a non abbandonarsi all’illusione che facendo finta di… - bizcommunityit : Tim Cook sale nella classifica dei migliori CEO #CEO - melanews : Tim Cook riceve il premio Champion Award per la difesa dei diritti LGBTQ -