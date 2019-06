Rotolo al limone con crema al limone senza latte

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 26 giugno 2019)alconalIlalconalè un dolce profumato e leggero, da servire in ogni momento della giornata. Ottimo da accompagnare con una tazza di tè caldo. Resta soffice anche a distanza di giorni. Ingredienti Per la pasta biscotto: 100 gr di zucchero 4 uova 100 gr di farina Un pizzico di sale La buccia grattugiata di unUn cucchiaino di lievito Per laal: 2 uova 2 bicchieri d’acqua La buccia grattugiata di un200 gr di zucchero 2 cucchiaini di amido di mais Il succo di unUn pizzico di sale Procedimento Iniziate con il preparare laal. Mettete in una ciotola i tuorli insieme allo zucchero e a un pizzico di sale e sbattete con una frusta fino a quando il composto avrà assunto un colore più chiaro e gonfio. Adesso unitevi la farina, il ...

