Questione di ore per il riscatto di Sepe da parte del Parma

Panchina Fiorentina - Commisso risolve la Questione allenatore : confermato Vincenzo Montella : Il nuovo proprietario del club viola ha deciso di confermare Vincenzo Montella anche per la prossima stagione, positivo l’incontro avvenuto oggi a New York Prima l’ufficialità del ritorno a Firenze di Daniele Pradè in dirigenza, poi la conferma di Vincenzo Montella sulla Panchina della Fiorentina anche per la prossima stagione. Rocco Commisso non perde tempo, risolve ndo in poche ore la questione allenatore dopo un faccia a ...

Gattuso - eccezione di un calcio che ha venduto i suoi valori : quando metterci la faccia diventa Questione di cuore - non di soldi : Gattuso cede il suo stipendio ai collaboratori e si dimette: per lui il Milan, come il calcio, è stato sempre ‘questione di cuore’ e mai di soldi. Una lezione di stile che, per fortuna, non ha prezzo Il finale di stagione ha portato con sè i suoi verdetti, per alcuni dolcissimi, per altri amari. Nonostante ci abbia sperato fino alla fine, Gennaro Gattuso ha perso il treno Champions League per un soffio, come in quelle scene dei ...