Mi candido al Csm contro i gruppi di potere Il pm antimafia Di Matteo scende

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Ho deciso di accettare l’invito con la speranza e l’entusiasmo di dare un contributo alla spallata definitiva a un sistema non più tollerabile: le correnti sono diventate cordate dinon solo interne, ma anche esterne alla magistratura e condizionano la carriera, e talvolta il lavoro quotidiano del magistrato”. Con queste parole Nino Di, pm, spiega, in un’intervista al Fatto Quotidiano, la sua candidatura al Csm.“Non sono iscritto ad Autonomia e Indipendenza, non sono iscritto a nessuna corrente e non è mia intenzione farlo. Però nutro una profonda stima nei confronti dei colleghi Ardita, che conosco da molti anni, e Davigo: hanno dato una nuova impronta alla consiliatura, decidendo come gruppo di rivolgersi a componenti esterni come me, a candidati non iscritti. È la strada maestra: l’accesso ...

