Gazzetta | La Samp su Verdi ma non c’è accordo tra Ferrero e De Laurentiis

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Alladoria Simonepiace. Soprattutto al suo mister Di Francesco, che lo vedrebbe bene nel suo 4-3-3. Lo scriveva già qualche giorno fa ladello Sport, indicando la capacità dell’attaccante del Napoli di giocare anche al centro, con entrambi i piedi con sufficiente tecnica e rapidità in campo. C’era già stato un primo sondaggio, da parte del club ligure. Oggi la rosea torna a parlarne. L’idea disarebbe quella di adottare una formula alla Defrel, ovvero prestito oneroso e riscatto. Per, però, Dechiede 20 milioni. Il presidente lo ha pagato 25 solo un anno fa e non ha intenzione di svenderlo. L'articolo: Lasuma non c’ètrae DeilNapolista.

