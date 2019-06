Vanessa Russo uccisa in metro a Roma - Doina Matei torna libera 4 anni prima : Vanessa Russo , ultima puntata della vicenda giudiziaria. Doina Matei , 33 anni , è una donna libera : la romena, condannata in via definitiva nel 2010 dalla Cassazione a 16 anni di carcere per...

Uccise Vanessa in metro con l’ombrello! Doina Matei libera per buona condotta : Il 26 aprile 2007, Vanessa Russo, una studentessa di 22 anni, scendendo dalla metro di Roma alla stazione Termini ha avuto un banale diverbio con un’altra donna, Doina Matei. Quel banale litigio finì in tragedia perché Doina Matei reagì conficcandole la punta dell’ombrello in un occhio e uccidendola. Per la terribile uccisione di Vanessa Russo, la donna è stata condannata a 16 anni di carcere che si sono ridotti grazie alla buona condotta. Come ...