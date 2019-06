Capello | ' Se la Juventus prende De Ligt | per lo scudetto è finita'

Juventus - Capello : “Sarri contestato? Capitò pure a me poi vinsi e…” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Fabio Capello. L’ex allenatore della Juventus ricorda come i primi tempi furono difficili anche per lui come lo sono per Sarri: “Io ebbi qualche problema, ma non tanto perché avevo allenato il Milan e la Roma, quanto perché avevo detto che non sarei mai andato alla Juve. Ci furono delle contestazioni, striscioni contro di me, ma sempre dai gruppetti degli ultrà. I ...