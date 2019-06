Caldo africano in arrivo | allerta per “temperature estreme” in Emilia-Romagna | picchi

Ondata di Caldo africano - temperature minime folli al Nord : +28°C a Genova e +27°C a Milano [DATI] : caldo africano e temperature notturne tropicali: il Nord Italia sta per entrare nel “clou” dell’Ondata di caldo che raggiungerà il suo picco massimo nel pomeriggio di domani con temperature di oltre +40°C in pianura Padana, valori senza precedenti nella storia. Intanto stamattina le temperature minime hanno fatto registrare valori letteralmente folli, in alcuni casi da record. A Milano la temperatura più bassa della notte è ...

Allerta Caldo africano in arrivo : ecco l’ELENCO delle città con “bollino rosso” fino al 28 giugno : Al via l’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna domani 6 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello ...

Caldo africano in arrivo : “Temperature bollenti - ma al momento non c’è allarme siccità” : “In Italia non c’è al momento allarme siccità nonostante il Caldo record che sta interessando tutta la Penisola con temperature bollenti nelle città e nelle campagne“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulle disponibilità idriche necessarie per affrontare la straordinaria emergenza provocata dall’arrivo dell’ondata di calore. “Le riserve di acqua sono per ora garantite – sottolinea la Coldiretti – grazie ...

Caldo africano in arrivo : allarme per 9 milioni di anziani e bambini : “allarme malori per quasi 9 milioni fra anziani con oltre 75 anni e bambini fino a 36 mesi di età per il Caldo torrido che stringe d’assedio l’Italia“: è quanto emerge da un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative, su dati Istat in relazione all’allarme Caldo lanciato dal ministero della Salute per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma con domani giovedì 27 giugno che sarà una giornata da bollino rosso a ...

Caldo africano in Svizzera - già battuti i primi record. Laghi bollenti - e nei prossimi giorni sarà peggio [DATI] : L’annunciata settimana di temperature canicolari ha iniziato a farsi sentire oggi in Svizzera. Alcuni record sono stati registrati in alta quota ma non ancora in pianura. In quest’ultima hanno spiccato le città vallesane di Visp e Sion, con rispettivamente +35,9°C e +35,8°C. Al momento l’aria è estremamente calda a media e alta quota e ciò ha fatto segnare record di temperatura per giugno in molte stazioni di rilevamento nelle ...

Meteo : Caldo africano eccezionale verso l'Italia. Oltre 40°C al nord imminenti : Vi abbiamo presentato in questo articolo l'eccezionale ondata di caldo che l'Europa si appresta a vivere nel corso della settimana, ondata che potrebbe far cadere diversi record storici di caldo su...

Allerta Venezia - da domani l’ondata di Caldo africano “soffocherà” la città per 3 giorni : E’ Allerta caldo nel Comune di Venezia. A comunicarlo è la Protezione civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati rilevati dal Centro meteorologico di Teolo dell’Arpav. L’Anticiclone subtropicale africano è in estensione e darà inizio alla prima ondata di calore da domani e per i prossimi tre giorni. La situazione di disagio fisico, prevalentemente intenso, si estenderà a tutto il territorio creando un abbassamento della ...

Ondata di Caldo africano : +40°C in diverse località della Sardegna - solo 5 comuni sotto i +30°C. Alto rischio incendi : Giornata da bollino rosso in Sardegna per caldo, afa e rischio elevato di incendi. L’allerta della Protezione civile, in vigore fino alla mezzanotte di giovedì 26 giugno, trova conferma nei valori registrati in diverse località dell’isola, dove il termometro è schizzato alle stelle. Il record assoluto di caldo, segnalato dalle stazioni dell’Arpas, e’ stato raggiunto a Palmas Arborea (Oristano): qui la colonnina di ...

Arriva l’ondata di Caldo africano : domani previsti +36°C in Valle d’Aosta e scatta il piano di sorveglianza : La presidenza della Regione Valle d’Aosta, con il supporto del sistema protezione civile e dell’ufficio meteorologico del Centro funzionale regionale e l’assessorato della Sanità, salute e politiche sociali in collaborazione con l’Azienda Usl della Valle d’Aosta rendono noto che in Valle d’Aosta è stato attivato il piano di sorveglianza e di risposta verso gli effetti sulla salute di ondate di calore anomalo. ...

Ondata di Caldo africano in Europa - anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale lancia l’allarme : “Temperature estreme - mortalità più alta ad inizio stagione” : È ormai imminente l’Ondata di caldo africano che farà schizzare le temperature verso valori record su gran parte dell’Europa centro-occidentale in questa settimana. In Italia, la Sardegna ha già raggiunto i +41°C e le Alpi i +37°C. E anche l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha avvisato sul super caldo che lascerà gran parte del continente sotto una cappa di aria estremamente calda in arrivo dall’Africa. “L’Europa sta avendo la sua ...

Previsioni Meteo - l’ondata di Caldo africano infuoca l’Italia : +41°C in Sardegna - +37°C sulle Alpi - ed è solo l’inizio : L’ondata di caldo africano ampiamente annunciata in tutte le Previsioni Meteo è iniziata oggi sull’Italia con temperature di fuoco. La Regione più calda è la Sardegna, dove il muro dei quaranta gradi centigradi è stato superato in molte località dell’isola. Le temperature massime giornaliere più alte, ancora parziali, sono di +41°C a San Gavino e Sennori, +40°C a Guspini, Asuni, Samugheo, Fenosu e Villa Verde, +39°C a Sassari, ...

Meteo - settimana con Caldo africano : «Punte di 43° - peggio del 2003». Giovedì bollino rosso in sei città : settimana con caldo africano e allarme bollino rosso in sei città italiane: a Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma Giovedì in particolare sarà un giorno da allerta 3...

Ondata di Caldo africano in Europa - un’anticipazione di ciò che ha in serbo la crisi climatica : “Entro il 2050 raddoppieranno” : Siamo entrati ufficialmente nell’estate da appena 4 giorni nell’emisfero settentrionale e il caldo in Europa non si è certo fatto attendere. Un’Ondata di caldo africano che potrebbe rivelarsi storica e potenzialmente letale sta per inglobare l’Europa centro-occidentale. In Italia, sarà colpito soprattutto il Nord, dove potrebbero cadere record di temperatura storici: basti pensare che si rischiano +40°C in Pianura Padana! Con la siccità e la ...

Ondata di Caldo africano - ARPAV : in Veneto giovedì 27 il giorno più terribile con +39-40°C - di notte +23-24°C : Negli ultimi giorni, dopo una temporanea fase di instabilità registrata lo scorso sabato 22 con frequenti rovesci e temporali accompagnati da un sensibile calo termico, domenica 23 e lunedì 24 i valori termici hanno ripreso a salire raggiungendo massime di +31-33°C su gran parte della pianura e intorno ai +30°C in alcuni fondovalle del Veneto. Ma nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire ulteriormente per ...