Uomini e Donne | Angela Nasti | Quanta cattiveria che c' è in giro Certe cose mi

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Non è andato proprio giù ad una parte dei telespettatori appassionati di(non tutti, ovviamente), il comportamento tenuto da, una delle troniste dell'ultima edizione andata in onda su Canale 5, una volta terminato il programma.La sua storia con il corteggiatore da lei scelto, Alessio Campoli, infatti, non è minimamente decollata e, in molti, hanno accusato la sorella di Chiaradi aver utilizzato il programma condotto da Maria De Filippi per i propri scopi (tutto era partito, per la cronaca, dalla "segnalazione" di Deianira Marzano, con i paragoni con Sara Affi Fella che, ovviamente, non sono tardati ad arrivare).: "che c'è in...mi toccano" 26 giugno 2019 01:38.

pdnetwork : L’Italia deve fare la propria parte facendo sbarcare immediatamente gli uomini e le donne dalla #SeaWatch - PietroGrasso : Ecco l’assurda fotografia di un governo che non vuole risolvere i problemi (ammesso che siano tali), ignora le solu… - stanzaselvaggia : Ecco la copertina del mio nuovo libro in uscita il 2 luglio! Per uomini e donne che preferiscono entrare in una pas… -