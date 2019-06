(Di martedì 25 giugno 2019) Cassazione 19.3.2019 n 7681 In presenza di una dichiarazione sottoscritta, ma contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, deve ritenersi che lasi riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, rimanendo irrilevante la mancatadei fogli precedenti.