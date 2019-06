Ora Meghan Markle cambia anche l’anello di fidanzamento

Meghan Markle trova un lavoro? Ora è anche una consulente di bellezza : Secondo gli ultimi rumor, Meghan Markle potrebbe diventare una consulente di bellezza per Vogue UK. Tutti conoscono il temperamento fuori dagli schemi della Duchessa Meghan Markle. La moglie del Principe Harry, ancora per poco in congedo per maternità dopo la nascita del piccolo Archie, ha sempre pensato in grande e ha sempre cercato di sfuggire alle convenzioni di palazzo. Secondo le ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, ...

Perché Harry e Meghan non sono ad Ascot 2019? (anche se qualcuno ancOra ci spera) : Harry d'Inghilterra e Meghan Markle non pervenuti. Nel bilancio dei primi due giorni di Royal Ascot 2019 non compaiono i duchi di Sussex, che per adesso non si sono fatti vedere al celebre evento ippico, ...

Meghan Markle avrebbe trovato la tata per il piccolo Archie - ma l’identità è ancOra top secret - : Carlo Lanna Meghan Markle avrebbe trovato la tata giusta per Archie, ma riuscirà a stare al passo con le abitudini della duchessa? Ci sarebbero alcune novità dal Frogmore Cottage. Come ha riportato Vanity Fair, Meghan Markle avrebbe trovato, finalmente, una tata per il piccolo Archie. La notizia è stata lanciata da Katie Nicholl, la biografa ed esperta della Corte inglese. C’è però un vero e proprio mistero sulla scelta della nanny ...

Meghan Markle infelice e stressata : si veste a lutto. Harry si consola con Rita Ora : Meghan Markle starebbe attraversando un periodo molto difficile. E secondo fonti a lei vicine è infelice. Dopo aver dato alla luce il primo figlio, Archie, lo scorso 6 maggio, la Duchessa del Sussex è sempre più stressata. E non solo perché deve badare da sola al neonato. Pare che la vita all’interno della Famiglia Reale sia insopportabile e anche Harry fatica a tollerare le insofferenze della moglie. Le prove di questo momento di crisi ...

Il Principe Harry lascia Meghan e Archie a casa per volare da Rita Ora : Il duca di Sussex ha presenziato ad un concerto di beneficenza, dove si è visto particolarmente affettuoso nei confronti della cantante Rita Ora, Mai sottovalutare un Principe, soprattutto se si chiama Harry. Poco importa che sia follemente innamorato di sua moglie Meghan Markle e che da poco è diventato papà, Harry ha un passato di tutto rispetto quando si tratta di colpi di testa, e questo Meghan e i suoi capricci dovrebbero ...

Kate e Meghan quanti giorni lavOrano all'anno? : Questa è una delle tante domande che si pongono gli ammiratori della famiglia reale inglese. Alcuni ritengono che quello di re, di principe o di duca non sia un lavoro vero e proprio. Per definizione non si “fa” il re, ma lo si “è”, dunque in linea teorica questo ragionamento è corretto, ma in pratica i tempi sono cambiati. Oggi essere un aristocratico di primo piano in una dinastia regnante è un mestiere che comporta degli impegni da rispettare ...

Kate Middleton fa gli auguri al Principe Filippo. Meghan Markle lo ignOra : Il Principe Filippo compie 98 anni e la Famiglia Reale invia gli auguri social. Ma Meghan Markle tace. Il marito della Regina Elisabetta si avvicina ai 100 anni e per festeggiarlo sulle pagine Instagram e Twitter di Carlo e Camilla, Kate e William e Harry e Meghan sono comparsi messaggi per festeggiare l’augusto genitore e nonno. Ma Lady Markle pare non prendere parte ai festeggiamenti. Infatti, sull’Instagram dei Duchi del Sussex, ...

Kate Middleton e Meghan Markle quanto lavOrano in un anno? : Una rivista inglese ha fatto il conto delle ore di lavoro di Kate Middleton e Meghan Markle. Gli impegni ufficiali dei reali, sono tantissimi: tra uscite pubbliche, doveri e apparizioni, sono molte le ore di lavoro che si trovano ad affrontare. Ma quanti sono i giorni effettivi in un anno, in cui i membri della famiglia reale hanno lavorato?-- Secondo la rivista inglese Hello, la Principessa Anna, 68 anni, è in assoluto colei che ha dedicato ...

Melania Trump a Londra osa con lo spacco : sfida Kate Middleton ma è ignOrata da Meghan : Melania e Donald Trump sono arrivati a Londra in visita di Stato. Dopo l’omaggio ai reduci del D-Day, sono stati accolti a Buckingham Palace per il pranzo con la Regina Elisabetta. Tra i commensali il Principe Carlo e il Principe Harry, ma di Meghan Markle neanche l’ombra. Un’assenza prevista, la Duchessa del Sussex è in maternità dopo la nascita del piccolo Archie lo scorso 6 maggio. Ma ci si aspettava che essendo cittadina ...

Ma possibile che nessuno voglia lavOrare per Meghan Markle? : L'ultimo annuncio di lavoro ...

Ora c’è anche la sosia di Meghan Markle. Si fa pagare 1200 euro ad apparizione - : Carlo Lanna Ha 28 anni ed è la sosia ufficiale di Meghan Markle: la storia della receptionist che vuole essere una duchessa Fino a qualche tempo fa era una receptionist, una ragazza come tante. Poi la svolta inaspettata. Come ha riportato il The Sun, c’è chi di professione fa la sosia ufficiale di Meghan Markle e viene pagata profumatamente per indossare gli abiti della duchessa di Sussex. La sosia della Markle si chiama Olivia ...

Le scelte "top secret" di Meghan e Harry per il royal baby rompono ancOra il protocollo : La nascita del royal baby di Meghan Markle e del principe Harry probabilmente sarà ricordata come una delle più riservate e top secret della storia della casa reale. Come sottolinea il Daily Mail, infatti, il Duca e la Duchessa di Sussex sono stati assai attenti alla privacy loro e a quella del loro primogenito.Basti pensare che l’annuncio del travaglio di Meghan è stato dato quando il bambino era già nato da ...

Londra crede ancOra nelle favole : è nato il figlio di Henry e Meghan - Regno Unito fa festa : 'Lo mostreremo al mondo nei prossimi giorni'. "È stata la più grande esperienza che potessi mai immaginare. Quello che le donne sono in grado di fare va al di là della comprensione umana. Siamo ...

