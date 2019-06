LIVE Olanda-Giappone 1-1 | Mondiali calcio femminile in DIRETTA | dominio assoluto delle

oasport

(Di martedì 25 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82′ Primod’angolo della partita per il. 80′ Sugita ne supera due in difesa, arriva da sola davanti alla porta, tira e centra in pieno la traversa! 80′ Le nipponiche stanno dominando il lungo e in largo questo secondo tempo, ma la porta sembra stregata. 78′ Attenzione al corner dell’! 77′ Iwabuchi sfiora l’ennesimo gol del vantaggio per il, il suo sinistro si spegne sulla parte estera della rete. 75′ Muove bene la palla in attacco l’, che cerca una reazione d’orgoglio. 73′ Arriva la prima sostituzione del match anche per il: Nakajima out, Momiki in. 71′ Hasegawa ha sfiorato il gol del raddoppio! Gran sinistro dal centro dell’area di rigore per il numero 14 del, la sfera è uscita di ...

