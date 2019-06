wired

(Di martedì 25 giugno 2019)Drivela modalità offline per iesterni a(Immagine: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Drive, che dal 2016 ha introdotto la modalità offline per Documenti, Presentazioni e Fogli di lavoro, per consentire ai suoi utenti di accedere a talianche in assenza di una connessione internet, stando la medesima funzionalità per salvare ipdf, le immagini, idi Office e di altre estensioni non legate direttamente a. Come parte di una nuova versione beta diDrive, gli utenti beta tester, potranno contrassegnare come offline i“non” sulpotendovi così accedere anche in assenza di connessione. Sfortunatamente per la maggior parte degli utenti, il beta test è aperto ai soli utenti di G suite che potranno richiedere di partecipare al periodo di test utilizzandolo solamente tramite il browser ...

MilanoCitExpo : Google il testa il salvataggio “offline” di pdf e altri file sul cloud #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - ely_deluca : Google si appresterebbe a lanciare il formato #carousel anche per gli annunci #testuali della #search - SaruZz84 : RT @LazarKaganovic1: Lo capisci, o ci hai la testa di travertino, che questi sono i fasci veri? -