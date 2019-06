Fiat - Amianto | assolti gli ex manager

quattroruote

(Di martedì 25 giugno 2019) La quinta corte dappello di Milano ha assolto gli ex vertici ed exdi, Alfa Romeo e Lancia imputati per quindici casi di operai morti per forme tumorali provocate dallesposizione allnegli stabilimenti dellAlfa Romeo di Arese. Per Paolo Cantarella, ex ad della, Paolo Cantarella, Giorgio Garuzzo, ex presidente del marchio, Pietro Fusaro, ex presidente della Lancia Industriale e per altri due ex Alfa Romeo è stata confermata lassoluzione decisa in primo grado nel 2017.Entro 90 giorni le motivazioni. La Procura generale di Milano aveva chiesto per i dirigenti una condanna tra i cinque e gli otto anni per omicidio colposo. Secondo laccusa, nel periodo sul quale si sono concentrate le indagini, cioè quello compreso tra gli anni 70 e gli anni 90, questi non hanno adottato le necessarie misure a tutelare i lavoratori dai rischi provenienti dall. Le motivazioni ...

