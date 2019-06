Due persone sono state trovate vive sotto le macerie dell’edificio crollato sabato a

Terribile incidente : Due persone schiacciate all'interno di un'auto ribaltata : Due persone sono morte in un incidente stradale tra tre auto sulla SGC Firenze-Pisa-Livorno. Transito interrotto

In auto con droga a bordo : Due persone in manette per spaccio cocaina : Roma – Un 32enne romeno e due italiani, di 52 e 22anni, uniti per lo spaccio: arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno dato vita ad un mirato servizio di osservazione e pedinamento nei confronti dei pusher che hanno controllato tra Valmontone e Artena a bordo ...

Migranti - imbarcazione con 45 persone a bordo sbarca a Lampedusa. A bordo anche donna incinta e Due bambini : Mentre il governo e l’equipaggio della Sea Watch portano avanti da sette giorni l’ultimo scontro sull’autorizzazione allo sbarco dei 43 Migranti a bordo della nave che si trova in attesa a 16 miglia da Lampedusa, un’altra imbarcazione con 45 persone a bordo è arrivata nell’isola approdo della maggior parte delle carrette del mare che partono dalla Libia. A intercettarli, ormai sotto costa, sono state ...

Roma - Due persone trovate carbonizzate in un'auto a Torvajanica : indagini in corso : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato questa mattina in provincia di Roma, precisamente a Torvajanica, località vicino Pomezia, dove una coppia è stata rinvenuta carbonizzata in un'automobile, una Ford Fiesta. Secondo quanto riporta la stampa locale, il ritrovamento è avvenuto in una stradina secondaria nella zona denominata Martin Pescatore, in via San Pancrazio. L'utilitaria è stata completamente distrutta dalle fiamme, a dare ...

I corpi di Due persone sono stati trovati all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica - a sud di Roma : I corpi di due persone sono stati trovati questa mattina all’interno di un’auto bruciata a Torvaianica, a sud di Roma. L’auto, dice il Messaggero, si trovava a circa un chilometro e mezzo dalla costa, in una zona scarsamente abitata. Per

Firenze. Lotta all’abbandono dei rifiuti : la Municipale sanziona Due persone : Continua l’attenzione della Municipale al contrasto all’abbandono dei rifiuti. A seguito dell’installazione di fototrappole in Via San Bartolo a Cintoia

Wwdc 2019 - i Due sviluppatori italiani : “Programmando si possono aiutare le persone” : Panozzo e Bueti, giovani "coder" presenti all'evento Apple dedicato agli sviluppatori, e i loro progetti tra crittografia e lettura veloce

Sequestrati 150 chili di marijuana nel Milanese : Due persone arrestate dalla Guardia di finanza : Sequestrati a Sesto San Giovanni in provincia di Milano circa 150 chilogrammi di marijuana e 3 di hashish trovati in un magazzino dopo un’operazione di controllo della Guardia di finanza partita da Macerata. Le Fiamme gialle hanno arrestato due persone e hanno anche trovato l’attrezzatura per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente. L’indagine che ha portato al sequestro è partita dal controllo di un furgone a noleggio guidato da ...

Gela - esplode una bombola del gas al mercato : ferite sette persone - Due sono gravi : sette persone sono rimaste ferite, due in modo grave, a Gela, per l'esplosione di una bombola a gas avvenuta al mercato rionale della cittadina in provincia di Caltanissetta. Tutte le persone rimaste coinvolte sono state immediatamente trasportate all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, mentre i due

The Voice of Italy 2019 - Miriam Ayaba a Blogo : "Una connessione immediata con Elettra Lamborghini - siamo entrambe Due persone libere" : Miriam Ayaba è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2019. La cantante rappresenta il team guidato da Elettra Lamborghini che l'ha accompagnata in questo lungo viaggio fin dalle Blind Auditions. Nell'ultima fase del talent show, Elettra scelto proprio Miriam per questo atto conclusivo del programma, con il televoto che, questa sera, decreterà il nome della voce d'Italia.Abbiamo chiesto a Miriam un bilancio di questa sua esperienza a ...

Maserati travolge persone sulla strada : Due morti - quattro feriti : Due morti e quattro feriti, di cui uno grave. Questo il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto questa notte, sulla strada provinciale 165, in località Foresto di Cavallermaggiore, in provincia di Cuneo. Le vittime sono un ambulante italiano 49enne di Carmagnola e una 47enne italiana di Bra; in gravi condizioni all’ospedale di Savigliano un 25enne originario della Guinea.--Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di ...

Libia - si rovescia barcone con 95 persone a bordo : Due morti e 20 dispersi. Sopra anche donne e almeno nove bambini : Sono 73, al momento, i migranti messi in salvo dopo il naufragio di un barcone con 95 persone a bordo. Due, per il momento, i corpi senza vita recuperati, mentre continuano le ricerche delle ultime 20 persone che erano a bordo dell’imbarcazione. A dare la notizia, per prima, è stata la Guardia Costiera libica, che sta ancora svolgendo le operazioni di salvataggio e ricerca dei dispersi, attraverso il proprio profilo Twitter parlando di ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Eva e Christoph vengono salvati! Ma sono Due persone diverse… : Sarà un lieto fine a metà quello con cui terminerà la drammatica storyline del disastro aereo di Eva (Uta Kargel) e Christoph (Dieter Bach). Come sappiamo, negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore i due Saalfeld saranno vittime di un incidente aereo e si ritroveranno a lottare insieme per la sopravvivenza. Una lotta da cui usciranno vincitori, anche se con delle ferite profonde… Ecco dunque cosa sta accadendo nelle puntate tedesche di Sturm ...

Cavallo piomba improvvisamente su un’auto! Due persone in gravissime condizioni a Foggia : Un grave incidente stradale si è verificato venerdì sera, verso le 21.30, lungo la statale 17 tra Foggia e Lucera, in località Percettore. Due anziani sono rimasti feriti in maniera grave dopo che sulla loro auto, una Peugeot 308 cabriolet, è finito un Cavallo. Ferita anche una terza persona che viaggiava a bordo della Peugeot, il conducente dell'auto. Stando a quanto ricostruito dai Carabinieri, i due anziani erano in auto, al volante c’era un ...