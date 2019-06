Disponibili in prevendita i biglietti per la doppia amichevole con il Barcellona

ilnapolista

(Di martedì 25 giugno 2019) Sono, in, iper lacon ilin programma ad inizio agosto. Lo ha comunicato il Napoli sui suoi canali social. Sono due le amichevoli previste durante l’estate. La prima è in programma il 7 agosto a Miami. La seconda invece sarà in Michigan il 10 agosto. Come dichiarato dal presidente qualche giorno fa alla radio ufficiale, affrontare in due partite una squadra tra le più importanti d’Europa servirà a verificare lo stato di salute del Napoli prima dell’inizio del campionato. L'articoloinper lacon ililNapolista.

