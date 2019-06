Diamoci tutti una sveglia

huffingtonpost

(Di martedì 25 giugno 2019) Speranza, ma se si vota a settembre come pensano parecchi del Pd, voi che fate?Quando si voterà noi ci saremo. Francamente, a questa eventualità delle urne a settembre continuo credere poco, al netto delle stucchevoli schermaglie quotidiane sulla manovra, ennesimo capitolo di una campagna elettorale permanente sulla pelle del paese. I Cinque stelle hanno paura della crisi e Salvini ormai rappresenta un pezzo di Paese che non gradisce “avventure” ferragostane. Roberto Speranza, segretario di Articolo 1, è stato forse colui che si è speso di più per la lista unitaria alle europee che ha portato ad un riavvicinamento al Pd di Nicola Zingaretti. Adesso, dopo il caso Lotti, chiede una svolta. E, in questa intervista, lancia la sua proposta a Nicola Zingaretti e alle altre forze del centrosinistra: “Facciamo gli Stati generali ...

