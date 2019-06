A luglio saldi su Amazon | torna Prime Day 2019

wired

(Di martedì 25 giugno 2019) (Foto:Day Date reveal) I prossimi 15 e 16arriva ilDay di. Per tutti gli iscritti al servizio, e anche per quelli che si iscriveranno nei prossimi giorni, saranno disponibili offerte a tempo limitato e sconti a partire dalla mezzanotte del 15e fino alla mezzanotte del 16, quindi per quarantotto ore non-stop rispetto alle trentasei dell’anno scorso. Le offerte saranno applicate a oltre un milione di prodotti in tutto il mondo e saranno accessibili soltanto agli oltre 100 milioni di iscritti al servizio del colosso dell’ecommerce. Tra le principali categorie in offerta sulla piattaforma ci saranno tv, dispositivi per la smart home, tutti i prodotti della gammae altri prodotti. Inoltre, sono previsti anche eventi speciali di intrattenimento su servizi comeVideo,Music e Twitch, che rappresentano sempre più ...

