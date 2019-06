ilnapolista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Su Repubblica Napoli la strana estate di. Le ottime prestazioni in Nazionale gli hanno restituito “serenità e la consapevolezza di poter fare la differenza”, ma resta incerto il suo futuro con il Napoli, scrive il quotidiano. Non si placano, insomma, le voci su una sua ipotetica, anche perché il Napoli non ha accantonato l’idea di un altro attaccante, che potrebbe essere Lozano, in base all’identikit tracciato da Ancelotti: “Cerchiamo un elemento in grado di fare la differenza in profondità, a prescindere che sia una prima o una seconda punta”. La trattativa per il messicano sembra in fase avanzata, scrive Repubblica Napoli, nonostante De Laurentiis abbia escluso che si possano prendere sia lui che James Rodriguez. Questo vuol dire che si potrebbe arrivare ad un’altraeccellente: “Ele strade ...

napolista : RepNa: Tutte le trattative portano alla possibile partenza di Lorenzo #Insigne La trattativa per #Lozano non si arr… -