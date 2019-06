Pensioni | in arrivo la quattordicesima a luglio per ratei fino a 1026 euro

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Con il prossimo rateo di pensione in pagamento da lunedì primomolti pensionati riceveranno la mensilità aggiuntiva conosciuta come. La platea di pensionati a cui questa prestazione si applica è di circa 3,5 milioni di soggetti. Si tratta di un emolumento aggiuntivo sulleche viene erogato dall'Istituto di previdenza sociale italiano senza bisogno da parte del pensionato di produrre alcuna domanda. Una mensilità aggiuntiva erogata d'ufficio in base ai dati reddituali del pensionato presenti nelle banche dati dell'Istituto. Infatti se è vero che non bisogna produrre alcuna domanda, risulta altrettanto vero che per riceverla i pensionati devono aver dichiarato i loro redditi all'Istituto. Lo strumento utile è il modello Red che è la comunicazione annuale che l'Inps pretende dai pensionati che non sono obbligati a presentare dichiarazione dei redditi. In ...

