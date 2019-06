La bambola assassina | stesso coltello | stesso ghigno ma ora è una IA

Torna "La bambola assassina" in un remake riuscito - : Serena Nannelli Un horror pieno di citazioni e di autoironia, che reinventa la storia originale attualizzandola con intelligente inventiva e che intriga ammonendo sui pericoli delle nuove tecnologie. Trentun anni dopo l'uscita del primo film dal titolo "La bambola Assassina", arriva nei cinema la sua versione aggiornata in chiave contemporanea. In mezzo, ci sono stati diversi altri lungometraggi derivativi e assai meno ...

Aubrey Plaza : Lenny di «Legion» affronta «La bambola assassina» : Dopo una decina d’anni di carriera, è un momento speciale per Aubrey Plaza, che alla vigilia del suo 35°compleanno (è nata il 26 giugno 1984) si è sdoppiata tra grande e piccolo schermo, tra un film horror e una serie cult. Aubrey Plaza ne "La bambola assassina"Getty ImagesL’attrice, comica e produttrice americana deve la sua popolarità per il suo ruolo di April Ludgate nella sitcom Parks and ...

La bambola assassina : trama - cast e anticipazioni del film : La Bambola Assassina: trama, cast e anticipazioni del film La Bambola Assassina è un film in uscita al cinema il 19 giugno 2019. La pellicola è diretta da Lars Klevberg, regista norvegese classe 1980, già uscito nel 2019 con il film Polaroid. LEGGI ANCHE: Christo – Walking on Water: trama e anticipazioni del film La trama La Bambola Assassina è un reebot del noto della nota pellicola uscita in Italia nel 1989. Il progetto ...