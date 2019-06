Io faccio ' o show | Renzo Arbore a tutto swing su Rai 2 in un concerto da collezione

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019)e lo, una passione lunga una vita che arriva in tv grazie alla messa in onda di unregistrato nel 2001 al Teatro Regio di Parma col meglio del repertorio di genere italiano e internazionale. Si intitola Io‘oquesto 'speciale' che Rai 2 trasmette questa sera, lunedì 24 giugno, alle 23.00, che nasce grazie alla riscoperta delda parte di Carlo Freccero, il direttore di rete, che ha pensato così di ritagliare uno spazio nel palinsesto estivo per riportare la musica diin tv. Musica che peraltro è protagonista da tre settimane su Rai 5 con ottimi risultati d'ascolto per Ll'arte d''o sole, il racconto di 28 anni di Orchestra Italiana nel mondo.Io'osu Rai 2 in undapubblicato su TVBlog.it 24 giugno 2019 11:00.

