Dal tanko ai minibot | la farsa dell' economia sovranista

(Di lunedì 24 giugno 2019) Una, quella deiè una vicenda da azzeccagarbugli, il tentativo scalcagnato di scardinare attraverso banconote con l’effige di Marco Tari il sistema’euro.Nel 1997, per scardinare l’unità nazionale, alcuni campagnoli veneti si misero a capo di un trattore travestito da carroarmato (il “”) per occupare piazza San Marco. Si sa come andò a finire. Passa il tempo (20 anni), cambiano gli obiettivi (prima l’Italia poi l’Europa), ma gli apprendisti stregoni (prima in tuta mimetica ora con il vestito da ex agenti di borsa) continuano a fantasticare.Dal bazooka di Draghi siamo passati al “a Lega di Claudio Borghi:per pagare oltre che le tasse anche acquisti e servizi tra i più vari, buoni pure per il salumiere.Una moneta parallela che ...

