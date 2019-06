From Software non ha in cantiere nuovi progetti per la VR

eurogamer

(Di domenica 23 giugno 2019) Lo scorso anno gli autori di Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice hanno pubblicato Déraciné, il primo progetto diper la realtà virtuale. E probabilmente anche l'"unico" nel prossimo futuro.In un'intervista con Destructoid, il producer Masanori Takeuchi ha parlato di come il team di sviluppo sia rimasto sorpreso dalle limitazioni di PlayStation VR e in generale dalla tecnologia per la realtà virtuale e che per questo motivo lo studio al momento non ha altriinpensati per i visori VR."Quando abbiamo realizzato Déraciné, l'hardware era più limitante di quando ci saremmo aspettati.", spiega Takeuchi. "Non potevamo renderizzare e rappresentare le cose che volevamo con PSVR, per via dell'hardware e della conoscenza della piattaforma che avevamo all'epoca.".Leggi altro...

Eurogamer_it : #FromSoftware non sta realizzando nessun nuovo titolo per la realtà virtuale - infoitscienza : From Software non ha piani per altri titoli VR: “più limitazioni del previsto” - drivingitalia : #F1 2019 Codemasters: tanti video e nuovo confronto con la realtà -