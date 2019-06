A che ora inizia la gara di F1 del GP di Francia 2019? Canale tv | programma e streaming

Maria Yudina - la pianista pecora nera dell’Urss che arrivò fino a una sala da tè di Roma : C’era una sala da tè russa a Roma, vicino al ghetto, 20 anni fa, non so nemmeno se ancora esiste, che sulla porta d’ingresso mostrava un avvertimento serio e orgoglioso: “Qui si possono ascoltare i dischi della famosa pianista russa Maria Yudina”. E tra tè profumati e gustosi bliny si captavano le note di autori tedeschi e russi suonati da quella assai originale interprete. La benemerita etichetta Scribendum ha ristampato introvabili ...

Yulin - anche quest’anno va in scena il festival delle barbarie a base di carne di cane : non è ora di togliercelo dalle palle? : “Non mangeremo mai un cane perché ha il nostro stesso sangue”. La frase l’abbiamo sentita con le nostre orecchie in un villaggio Dogon in Mali. Non per fare una classifica di popolazioni civili e meno crudeli nel mondo, ma giusto per segnalare che anche quando si fatica a mangiare e bere ogni giorno dell’anno esiste un minimo di rispetto per la dignità di altri esseri viventi. Già, perché in queste ore assistiamo per l’ennesima volta agli orrori ...

Motocross MXGP - a che ora gareggia si gareggia? Orari - canale tv e streaming del GP di Germania 2019 : Siamo pronti per il giro di boa ufficiale del Mondiale Motocross 2019. Quest’oggi, infatti, si disputeranno le due manche del Gran Premio di Germania di Teutschenthal sia per la MXGP che per la MX2, con Tim Gajser lanciatissimo verso il titolo dopo il ritiro di Cairoli per questo appuntamento. Vedremo, inoltre, come si comporterà il campione del mondo in carica Jeffrey Herlings, che prosegue nel suo percorso di recupero dopo la lunga sosta ...

F1 in tv - GP Francia 2019 : orari e palinsesto Sky e TV8. Dirette - differite e repliche : Tutto è pronto sul circuito del Paul Ricard, di Le Castellet per il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Sul circuito provenzale siamo in vista dell’ottavo appuntamento di una stagione che si è tinta in ogni occasione del colore argento delle Mercedes. La Ferrari proverà a rifarsi su una pista complicata nella quale i rivali potrebbero fare la differenza. Lewis Hamilton vuole sfruttare la sua W10 per chiudere i conti in classifica, ...

De Laurentiis e James - Mendes lavora anche sui diritti d’immagine : La Gazzetta torna sulla trattativa in corso tra il Napoli e il Real Madrid per James Rodriguez. Il Real intende cederlo perché il colombiano – che non ha reso granché con il Bayern, scrive la rosea, tanto da non essere riscattato – non ha spazio nei progetti futuri di Zidane. Florentino Perez ha bisogno di soldi freschi per ricostruire la squadra e vorrebbe più dei 35 milioni offerti da Napoli. Il Real spera in un exploit di James in ...

European Games 2019 - tutti gli italiani in gara domenica 23 giugno. Orari delle gare e su che canale vederle in tv : Giornata importante per gli italiani, la terza degli European Games 2019. Si fa davvero sul serio con tantissime discipline, in cui l’Italia può davvero dire la sua sia a livello di turni preliminari che di finali. Grandissima è l’attesa per il debutto di Alexandra Agiurgiuculese, che è la stella del giorno con le sue finali individuali nella ginnastica ritmica. L’apertura spetta al tiro con l’arco con Lucilla Boari e ...

Il nuovo piano anti migranti : "Ora controlli anche via terra" : Giorgia Baroncini In pochi giorni hanno attraversato illegalmente il confine a Est oltre 100 migranti. Il governatore Fvg Fedriga: "Sono estremamente preoccupato" Altri 18 migranti sono stati bloccati al confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Ieri le forze dell'ordine avevano individuato nel comune di San Dorligo della Valle (Trieste) oltre 100 immigrati, di origine pakistana e afghana, mentre camminavano in piccoli ...

Carolina Morace : “Sarri è un ottimo allenatore. Anche Ancelotti si è dovuto adattare al Napoli” : Carolina Morace, l’ex allenatrice della squadra calcistica del Milan femminile è intervenuta ai microfoni di radio Marte per parlare del prossimo impegno insidioso contro la Cina che attende la Nazionale femminile ai Mondiali. Ha riconosciuto i passi avanti che le donne hanno fatto nel mondo del calcio, ma “siamo ancora molto indietro rispetto al resto del mondo”. Il calcio femminile ha bisogno di trovare sponsor disposti a ...

Europei di scherma – Ancora una medaglia per gli azzurri : le spadiste di bronzo a Dusseldorf : Le azzurre della spada di bronzo nella gara a squadre femminile degli Europei di scherma 2019 Continuano col sorriso gli Europei di scherma 2019 per l’Italia: le spadiste azzurre hanno conquistato oggi un fantastico bronzo a squadre a Dusseldorf. Nona medaglia per l’Italia grazie al quartetto composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Alice Clerici e Mara Navarria. Le azzurre hanno trionfato contro la Francia, per 45-38 ...

Gennaro Lillio pazzo di Francesca De André/ 'Ora è un'altra persona - anche più bella' : Gennaro Lillio pazzo di Francesca De Andrè: 'dopo il Grande Fratello è un'altra persona, addirittura più bella', svela il napoletano.

Massacro di Yulin - barbarie sui Cani : i loro peni vengono serviti in umido o arrosto nei ristoranti - controlli anche in Italia : In occasione del festival della carne di cane in corso a Yulin in Cina in corso in questi giorni, sono apparsi in molti ristoranti cinesi (in patria) piatti tipici a base di carne di cane e questo anche fuori dalla zona in cui si svolge il festival. Tra i piatti offerti dal menù dei ristoranti di carne si legge :”Pene di cane in umido o arrosto“. Per alcuni cinesi il piatto dei genitali di cane è considerato un “piatto ...

Uomini e Donne - Eleonora Rocchini senza limiti : "Molto dotato" - quale maschietto smaschera : Al centro dell'attenzione c'è Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Al centro dell'attenzione per alcune sue parole sul rapporto con Armando, un suo caro amico nonché fotografo. "Sono sempre stata una persona stravagante e molto

chef Rubio ancora contro Salvini : 'La Lega nasce per tutelare chi evade il Fisco' : Chef Rubio è senza ombra di dubbio iscritto al club dei vip che non si sottraggono dal manifestare pubblicamente il proprio dissenso nei confronti di Matteo Salvini. Solo poche settimane fa aveva lanciato illazioni sulla vicenda che aveva visto recapitata al numero uno del Viminale una pallottola a scopo minatorio. Stavolta, da ospite del Festival Trame nella città calabrese di Lamezia Terme, ha lanciato una stoccata che, in un certo senso, ha ...