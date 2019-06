Blastingnews

(Di sabato 22 giugno 2019) "di vivere, scusatemi". Domenico Gentile,civilistaormai in pensione ha lasciato solo un biglietto con poche righe per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto adre, nella sua abitazione di, la, Patrizia Garro, 74 anni, e a togliersi, a sua volta la vita. Omicidio suicidio I corpi ormai esanimi di Domenico Gentile e della, Patrizia Garro,stati rinvenuti ieri, poco dopo mezzogiorno, al primo piano di una villetta al civico 4 di via Santi Cosma e Damiano sulla Cassia. L'allarme è stato dato dalla figlia della coppia, che abita a Milano: la donna, non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori, aveva avvisato le forze dell'ordine. Polizia e vigili del fuoco, giunti sul posto per un sopralluogo, non ottenendo risposta, hanno quindi forzato la porta d'ingresso eentrati. In camera da letto, la macabra scoperta: i ...

Noemithestar : Roma, avvocato 76enne in difficoltà economiche uccide la moglie e si spara: 'Sono stanco' - butera_linda : RT @Manocchiarmando: 'Ho casa in Costa Smeralda, sono dirigente d’azienda, ho un Suv una moglie avvocato e due figli liceali con una Microc… - byondafragola : RT @Manocchiarmando: 'Ho casa in Costa Smeralda, sono dirigente d’azienda, ho un Suv una moglie avvocato e due figli liceali con una Microc… -