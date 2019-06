Ladri ripuliscono casa quando i proprietari partecipano ad un funerale

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Maria Girardi L'increscioso episodio si è verificato a San Severo, Comune in provincia di Foggia Idell'appartamento si erano assentati per partecipare ad una veglia funebre, così duene hanno approfittato per entrare in azione. Ma non hanno fatto i conti con i poliziotti che, giunti sul posto, li hanno colti in flagrante. Nel pomeriggio di venerdì 21 giugno a San Severo (Comune in provincia di Foggia) gli agenti del commissariato, in collaborazione con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna, hanno tratto in arresto per il reato di furto in appartamento due soggetti. Si tratta di un giovane di 23 anni e del complice minorenne. Erano da poco passate le 17alcuni vicini, insospettiti dagli strani rumori provenienti dall'abitazione presa di mira, hanno allertato le Forze dell'Ordine. Sul posto sono giunti prontamente i militari che, per ...