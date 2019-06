Una città in Florida vuole pagare un riscatto agli hacker che la tengono in ostaggio

Una Vita/ Anticipazioni 20 e 21 giugno : Blanca sta male - allarme in città : Una Vita, Anticipazioni 20 e 21 giugno: Blanca e Diego sempre più lontani dopo la morte della loro bambina mentre Flora e Inigo...

Barcellona : Una città divertente - patria di Gaudì - del buon cibo e che sa sempre innovarsi : Barcellona è sì una delle città più divertenti d'Europa, tanto che molti gruppi di amici la scelgono come posto ideale dove trascorrere vacanza in gruppo, ma non solo. Oltre al divertimento, è inevitabile, passeggiando anche solo per le vie principali della città, notare la bellezza estetica di un luogo la cui storia passa dalle rovine romane al modernismo catalano....Continua a leggere

Riecco i 'volontari' del reddito di cittadinanza : Una suora li chiama - loro ripuliscono un chiostro : "Venite a dare una mano". Suor Anna Eusebia ha chiesto aiuto ai beneficiari del reddito di cittadinanza. E dieci di loro...

"Venite a dare Una mano" : beneficiari del reddito di cittadinanza ripuliscono chiostro di un convento : A Palermo Suor Anna Eusebia ha chiesto l'intervento dei percettori del reddito per ripulire uno spazio verde offrendo in...

Orso polare vaga in Una città siberiana cercando cibo : Terrorizzati gli abitanti di Norilsk in Siberia. L’animale lontano centinaia di chilometri dal suo habitat. Un Orso polare affamato si è allontanato centinaia di chilometri dal suo habitat naturale artico ed è stato avvistato mentre vagava, esausto, nella città industriale russa di Norilsk, nel nord della Siberia, in cerca di cibo. È l'ultima immagine straziante di una natura che ha perso la sua “bussola” per colpa ...

Turchia - addio ad Hasankeyf : la città di 12.000 anni fa presto sommersa dalle acque di Una mega diga [FOTO] : Per molti è la “culla della civiltà”, gli storici la chiamano Mesopotamia. Le rovine che per migliaia di anni hanno punteggiato il paesaggio della Turchia meridionale presto saranno perse per sempre. Una nuova diga costruita sul fiume Tigri potrebbe lasciare circa 50.000 persone senza casa nell’area, per non parlare delle perdite storiche incalcolabili. La nuova diga sul fiume fornirà irrigazione per l’agricoltura ed elettricità per la Turchia e ...

Tecnologia - se il 5G diventa un’emergenza : flash mob e mobilitazioni in 50 città d’Italia per chiedere Una moratoria : “Tecnologia non sicura per umanità ed ecosistema, moratoria in difesa della salute!”. flash mob in città, presidi simbolici e dimostrazioni pure in spiaggia, striscioni e cartelli, ma anche banchetti per la raccolte di firme e consegna di diffide al Sindaco, coi parlamentari in piazza al fianco dei cittadini, insieme a medici e scienziati. Si è svolta ieri la prima giornata di mobilitazione unitaria contro l’elettrosmog, si ...

Incidente Venezia : la nave da crociera MSC Opera torna nella città lagUnare : La nave da crociera MSC Opera coinvolta lo scorso 2 giugno in un Incidente ha raggiunto nuovamente oggi il porto di Venezia, seguendo i consueti itinerari. Il passaggio di fronte al bacino di San Marco al traino di 3 rimorchiatori è avvenuto stavolta senza alcun problema. Lo scafo, dissequestrato dopo perizie, mostra ancora i segni dell’impatto con l’altra imbarcazione e con la banchina in pietra d’Istria. L'articolo Incidente ...

Il “Regno del ghiaccio” - dalla fantasia alla realtà : Cinecittà World e CNR insieme per Una mission salva-ambiente : Il “Regno del ghiaccio” dalla fantasia alla realtà. Cinecittà World, il parco del cinema e della tv di Castel Romano, il prossimo 20 giugno apre le porte di un nuovo padiglione: il primo snow park al coperto d’Italia con ben cinque attrazioni a tema grazie alle quali scatenarsi alla ricerca del puro divertimento, tra pista del pattinaggio, autoscontri sul ghiaccio, scivoloni, palle di neve, kamikice, ma soprattutto l’unico nel quale formare i ...

Ballata per Genova - su RaiUno Una serata di raccolta fondi per far “rivivere” la città : da Luca e Paolo a Laura Pausini : Un mega concerto con una line-up modello Sanremo per costruire il Parco del Mare a Genova. Andrà in onda venerdì 14 giugno 2019 in diretta su Rai 1 dalle ore 21.25 (e in contemporanea su Rai Radio 1) “Ballata per Genova”, serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà ideata da Lucio Presta. Iniziativa ricca di star che vuole celebrare la tenacia e la rinascita dei genovesi dopo i tragici fatti dell’agosto 2018, e la possibilità di una ...

Sesa - sindaca di Este non risponde ai giornalisti e dà della “disturbata” a Una cittadina : La sindaca di Este, Roberta Gallana, non risponde ai giornalisti circa l'inchiesta di Fanpage.it sulla Sesa, la municipalizzata dei rifiuti del suo paese, e si scaglia contro i cittadini che la contestano sui social, apostrofando come "disturbata" una professionista che le chiedeva maggiore dialogo.Continua a leggere

I bitcoin pesano sull’ambiente quanto Una città di mezzo milione di abitanti : (foto: Ross Durant Photography via Getty Images) Anche la moneta elettronica ha un peso sull’ambiente ed è associata ad emissioni di gas serra. Come già noto, i bitcoin, in qualche modo, inquinano. A calcolare il loro impatto ecologico, oggi, è un modello matematico realizzato da tre ricercatori dell’Università tecnica di Monaco e del Mit negli Usa, che hanno valutato le emissioni di anidride carbonica, uno dei principali gas serra, ...

Pisa - Una città in festa : delirio per la promozione in Serie B - notte magica [FOTO e VIDEO] : E’ festa grande in casa Pisa per la promozione nel campionato di Serie B. E’ stata una stagione altalenante ma che si è conclusa nel migliore dei modi, delirio per Moscardelli e compagni che nella prossima stagione giocheranno nel torneo cadetto con l’obiettivo di disputare una stagione all’altezza. In finale dei playoff colpo grosso sul campo della Triestina, 1-3 il risultato finale dopo i tempi supplementari. ...

Strage di Viareggio - la ferita di Una città diventa uno spettacolo teatrale : “Così una battaglia civile è diventata condivisa da tutta la comunità” : Il tono comico, satirico, per mettere sottosopra le contraddizioni dello scaricabarile. Lo sberleffo che traduce una denuncia: un sedere che parla, metafora della politica che ha, come si dice, “la faccia come il culo”. L’angoscia, drammatica, delle parole del macchinista che voleva fermare tutti i treni, allontanare tutti dalla stazione. L’emozione, anzi la commozione per la dichiarazione d’amore immaginaria eppure ...