Spazio | test subacqueo per la barella lunare

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Luna più che mai sulla cresta dell’onda: ad un mese dal cinquantenario della missione Apollo 11, il nostro satellite naturale fa parlare di sé quasi ogni giorno e questa volta lo fa per un veicolo di salvataggio destinato alla sicurezza degli astronauti che vi faranno ritorno. Il dispositivo Lesa (Lunar Evacuation System Assembly), ideato dall’ESA, è statoato in questi giorni durante la missione subacquea Neemo 23, iniziata il 13 giugno; questo tipo di missione (Neemo sta per Nasa Extreme Environment Mission Operations) si svolge dal 2001 con cadenza quasi annuale nella base subacquea Aquarius, situata nell’Oceano Atlantico a circa 18 metri di profondità, vicino a Key Largo in Florida. Ad ogni campagna Neemo – riporta Global Science – partecipano astronauti, scienziati e ingegneri che – fino ad un massimo di 3 settimane – vivono, lavorano ed effettuano esperimenti in ...

ladyanakina : Test subacqueo per la barella lunare. - InvernizziCarlo : @Sabatini Ci saranno tanti altri esami ma il test di ammissione all'università Juve l'ha superato con sta frase. Ze… - InvernizziCarlo : @LGramellini @EnricoTurcato Ci saranno tanti altri esami ma il test di ammissione all'università Juve l'ha superato… -