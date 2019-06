Sblocca Cantieri | disattese le aspettative | Marsilio chiede incontro a Conte

Sblocca Cantieri : Ance Veneto - sburocratizzare per mettere in moto il settore : Venezia, 17 giu. (AdnKronos) - “Non vogliamo passare per quelli che criticano sempre il Governo ed infatti il giudizio che abbiamo sullo Sblocca cantieri non è totalmente negativo. L’Ance Veneto, però, ribadisce la sua posizione forte e chiara: per Sbloccare i cantieri bisogna togliere dalla testa d

Sblocca Cantieri - il provvedimento delle occasioni mancate : Dopo l’ennesima fiducia posta dal governo, la maggioranza alla Camera si è votata lo Sblocca Cantieri, che così è diventato legge.Il provvedimento è arrivato a Montecitorio blindato da un pessimo accordo tra giallobruni, voluto soprattutto dal Carroccio e accettato dai Cinque Stelle per restare al governo, che ha espropriato ancora una volta i deputati delle loro funzioni e non ha lasciato alle opposizioni ...

Legge Sblocca Cantieri : Calabria sempre in lista d’attesa. D’Ippolito e Sapia : il Governo e il M5s non c’entrano con lo stallo dei lavori della statale 106 : “Passata la Festa Gabbatu lu Santu”. Affermazione vecchia come il Mondo, ma sempre efficace per affermare il disinteresse per qualcosa

Terremoto Centro Italia - Pirozzi sullo “Sblocca Cantieri” tra soddisfazione e preoccupazioni : “Non posso che accogliere favorevolmente l’introduzione da parte dello ‘sblocca cantieri’ appena approvato della norma – gia’ prevista dalla Legge Regionale 16-2018 del Lazio – che permette l’installazione di case provvisorie in attesa della ricostruzione della propria abitazione, nei comuni colpiti dal sisma del 2016 che hanno avuto piu’ della meta’ degli edifici distrutti. Quello ...

Governo - Sergio Mattarella firma decreto sicurezza bis e la legge “Sblocca cantieri” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la legge “Sblocca cantieri” approvata ieri dalla Camera e il decreto sicurezza bis varato dal Consiglio dei ministri martedì scorso. Lo si apprende dal Quirinale. Il cosiddetto “Sblocca cantieri” è diventato definitivamente legge con il via libera arrivato il 13 giugno alla Camera dei deputati con 259 voti favorevoli, 75 no e 45 astenuti. Sul provvedimento il ...

Decreto Sblocca Cantieri - l’ultima ipocrisia : Sfiniti dai continui no dei Cinque stelle a quasi ogni opera pubblica, la Lega ha partorito un Decreto per dar la colpa al governo precedente. Così, invece di piegare i grillini, sostituire Toninelli e mettere più soldi sugli investimenti pubblici, ecco servito lo Sblocca Cantieri.Ma il Decreto approvato non è affatto innocuo e non si limita alla propaganda. Infatti smonta (questa volta davvero) il Codice degli appalti ...

Sblocca Cantieri è legge ma serviranno 18 decreti attuativi. Cosa prevede la norma : L'aula della Camera ha approvato con 259 voti a favore e 75 voti contrari il dl Sblocca cantieri che ora diventa legge. serviranno comunque 18 decreti attuativi, ha fatto notare in aula Mauzio Lupi (Noi con l'Italia) perchè le norme diventino effettive. Hanno votato contro il Pd e Leu, si sono astenuti Fi, Fdi, Noi con l'Italia, i rappresentanti delle minoranze linguistiche del gruppo Misto. Nel suo passaggio a Montecitorio, il provvedimento ...

Sblocca Cantieri - ok della Camera : è legge. Conte : “Ora possiamo accelerare su opere”. Delrio : “Apre a infiltrazioni” : Lo Sblocca cantieri è legge. Il decreto ha ottenuto il via libera definitivo dell’Aula della Camera con 259 sì e 75 no. Sul provvedimento il Governo aveva posto la questione di fiducia. Ora il provvedimento attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l’approvazione di una ventina di decreti attuativi. “Ora siamo nella condizione di accelerare sul completamento delle opere infrastrutturali e sui cantieri ancora aperti”, commenta il ...

Lo Sblocca Cantieri è un bluff - purtroppo : sbloccare i cantieri per dare un po’ di ossigeno all’economia boccheggiante, in particolare nel cruciale comparto edilizio, sembra una buona idea. Realizzarla, però, avrebbe richiesto una conoscenza puntuale dei problemi aperti e, soprattutto, un dispositivo immediatamente attuabile e facilmente com

