LIVE European Games 2019 in DIRETTA | venerdì 21 giugno | tocca a Clemente Russo! Bene

(Di venerdì 21 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56 TIRO CON L’ARCO – Si qualificano agli ottavi del Mixed Team di arco ricurvo: Georgia, Moldavia, Finladia, Germania e Ucraina che eliminano rispettivamente Polonia, Svizzera, Estonia, Cipro e Slovacchia. Austria 2-4 Slovenia. 15.50 TIRO CON L’ARCO – Hanno preso il via i 1/12 di finale del Mixed Team di arco ricurvo. Per l’Italia, grande attenzione su Austria-Slovenia. Al momento sono sul 2-2. 15.45 BASKET 3X3 – E’ intanto iniziata Lituania-Estonia. 15.35 BASKET 3X3 – Ultime due partite del torneo maschile per la giornata. Nel Girone C, stanno per iniziare Lituania-Estonia e Slovenia-Bielorussia. 15.30 BASKET 3X3 – Al termine di una match equilibrato, l’Olanda la spunta sulla Svizzera per 18-14. 15.22 BOXE – Iniziato il programma degli incontro +91kg: a breve ...

