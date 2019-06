Juventus | i due possibili regali a Sarri | Paul Pogba e Federico Chiesa

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ufficializzato e presentato Maurizio, per laè arrivato il momento di dedicarsi al mercato, con l'obiettivo di allestire una rosa competitiva e funzionale al gioco del tecnico toscano. Sarà però necessario sfoltire la rosa bianconera, e solo successivamente potrebbero esserci importanti investimenti: l'attenzione alle finanze è molto importante ai fini del Fair Play Finanziario, anche in previsione dell'approvazione del bilancio d'esercizio di fine giugno, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. E a proposito di cessioni, la più probabile sembrerebbe quella di Joao Cancelo, con il Manchester City pronto ad investire 60 milioni di euro per il terzino portoghese. Per quanto riguarda invece gli investimenti in entrata, come scrive Sky Sport, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a fare due importantia Maurizio ...

FabrizioRomano : ?? Esclusiva @skysport! Il ds della Juventus Fabio Paratici insieme al braccio destro Claudio Chiellini dopo l’incon… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Guardiola sul futuro: 'Ho due anni di contratto con il City, se non mi mandano via resto' - Gazzetta_it : #Guardiola allontana la #Juventus: “Ho due anni di contratto #al #ManchesterCity, resto se non mi cacciano”… -