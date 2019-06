I numeri uno e il peso delle colpe

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Stefano Zurlo I morti sfigurati. Il dolore senza rimedio. La rabbia della gente. È difficile misurarsi con i sentimentipersone di Viareggio che ribolle come il mare che l'ha resa famosa quando è in tempesta. E però nell'attesa non scontata e liturgicamotivazioni del verdetto, occorre pur dire che sgomentano queste condanne durissime. Una spada della giustizia così affilata fa paura e qualcuno a torto penserà che la lama sia stata forgiata nella schiuma torbida della vendetta. I verticisocietà coinvolte, da Trenitalia a Rfi, sono stati puniti con anni e anni di carcere e Mauro Moretti, l'ex amministratore delegato di Fs, ha preso 7 anni. Certo, la strage è una pagina buia e terribile nella notte italiana e le cicatrici di quel che è successo rimarranno per sempre sulla pelle dei sopravvissuti e della città. Ma la domanda da farsi è proprio questa: è ...

adamoprogresso : RT @DavideGiac: I numeri Istat confermano un fatto negativo, il crollo delle nascite, e uno positivo, aumento vita. Con il che si diventa u… - dobrevasmjle : RT @fioredautunno: lo faccio anch'io, commentate con uno o più numeri e io risponderò ((se floppa lo elimino))?? #tiziaparty - nexusSEI_6 : RT @DavideGiac: I numeri Istat confermano un fatto negativo, il crollo delle nascite, e uno positivo, aumento vita. Con il che si diventa u… -